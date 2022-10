Les chasseurs se mobilisent aux péages de l'A16 pour informer sur les restrictions liées à la grippe aviaire

Les chasseurs sont en train de distribuer des tracts pour sensibiliser les automobilistes à la grippe aviaire et aux restrictions dont ils se disent victimes. Vous les verrez peut-être postés aux péage à la sortie d'Abbeville nord, à la sortie de l'A16 en direction de Rue et de Crécy et à la sortie pour Berck dans le Pas-de-Calais.

Depuis le début de l'ouverture de la chasse au gibier d'eau le 6 août dernier et à chaque fois que des foyers de grippe aviaire sont découverts, en fonction des zones de protections et de surveillances mis en place par la préfecture de la Somme, les chasseurs au gibier d'eau ne peuvent pas transporter leurs appelants.

Les chasseurs annoncent une action par semaine tant qu'ils n'auront pas eu gain de cause. Ils demandent à rencontrer les autorités sanitaires et le ministres de l'agriculture pour leur expliquer qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas chasser le gibier d'eau à cause de la grippe aviaire.