Les chasseurs d'Occitanie en colère face aux recours judiciaires, à quelques mois de l'élection présidentielle

C'est quasiment devenu une habitude. En cette période de chasse, les associations écologistes et de protection des animaux déposent régulièrement des recours en justice pour tenter de limiter la pratique. Par exemple lundi 18 octobre, One Voice saisit en référé le tribunal administratif de Toulouse. L'association pour les droits des animaux et le respect de toute vie s'oppose à un arrêté pris par la préfète de l'Ariège autorisant le prélèvement de vingt perdrix grises des neiges par chasseur dans son département. Pour l'association, cette espèce est "en déclin" et demande donc l'annulation de l'arrêté avant que cette chasse ne débute.

Des batailles judiciaires systématiques

Mais ces recours en justice sont "systématiques" selon les chasseurs. "C'est très fatiguant, très chronophage dans tous les sens du terme", soupire le président des chasseurs d'Occitanie, Serge Casteran. "Et puis, ça a un prix : on est obligés d'attendre les derniers jours pour publier un arrêté parce qu'on sait qu'on va nous priver de quelques jours de chasse".

En essayant d'oppresser pour pouvoir arrêter les unes après les autres les chasses traditionnelles, ils montent en échelon pour vraiment attaquer le futur de la chasse - Ludovic Montaut, chef de battue en Haute-Garonne

La dernière grande manifestation le 18 septembre dernier a pourtant porté ses fruits pour les chasseurs. Quelques jours après, le gouvernement avait réécrit des arrêtés autorisant les chasses traditionnelles, pourtant jugées contraires au droit européen un mois plus tôt par le Conseil D'Etat. Elles sont finalement autorisées depuis le mardi 12 octobre par de nouveaux arrêtés.

Cette jurisprudence pourrait bénéficier à l'audience prévue lundi 18 octobre au tribunal administratif de Toulouse, estime Serge Casteran : "cette fois-ci les articles sont motivés ! ils ont estimé qu'on ne pouvait pas faire autrement pour chasser ces oiseaux que d'utiliser des matoles et des filets". Ces moyens, décriés par les associations de défense des animaux, sont en effet justifiés par "l'absence de solution alternative".

Des chasseurs qui ont prévu de se mobiliser avant l'élection présidentielle

Serge Casteran, qui représente près de 130.000 chasseurs en Occitanie, n'exclut pas qu'une nouvelle mobilisation de grande ampleur "pour la défense de la chasse et de la ruralité", soit organisée d'ici à l'élection présidentielle. Les chasseurs comptent en effet peser dans cette campagne électorale : "ça fait quand même des voix les chasseurs, on est un million en France. Alors, on verra dans six mois", lâche Stéphane Ségovia, président de chasse au Pouy-de-Touges (Haute-Garonne).

"Je pense qu'on impose de l'écologie sans rien connaitre aux mode de vie de la campagne : à la chasse, aux agriculteurs", regrette le chasseur haut-garonnais qui participe ce samedi 16 octobre à une battue aux sangliers. Comme d'autres membres de l'équipe de Bourjac, il est monté à Mont-de-Marsan le 18 septembre dernier pour la manifestation.

Des chasseurs de l'équipe de Bourjac s'apprêtent à prendre position pour une battue aux sangliers, samedi 16 octobre au Pouy-de-Touges (Haute-Garonne). © Radio France - Marion BOTHOREL

Le chef de la battue aux sangliers, Ludovic Montaut, était aussi du voyage : "aujourd'hui, on se sent attaqués de toute part par l'écologie qui nous oppresse de toutes parts sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télévisés... C'est un mode de vie, le monde rural qui est attaqué. Ca monte en puissance au quotidien".

Des chasseurs qui estiment aussi qu'il faudrait que le grand public connaisse mieux leur pratique. Ce week-end, la Fédération des chasseurs du Tarn a par exemple organisé une opération intitulée "un dimanche à la chasse". Plus de pédagogie pour parvenir à une meilleure cohabitation selon eux.