Les chasseurs vauclusiens peuvent continuer de chasser le sanglier pendant le confinement

Les chasseurs vauclusiens ont le droit de chasser le sanglier pendant ce deuxième confinement. Le préfet du Vaucluse leur a accordé une dérogation uniquement pour réguler la population de cette espèce. Les sangliers se rapprochent de plus en plus des plaines. Ils y trouvent pus de nourriture dans les champs et les vignes et sont moins menacés par le loup. Les dégâts sont donc plus nombreux sur les parcelles des agriculteurs.

"Du fait du premier confinement, nous avons laissé sur le terrain une population de sangliers trop importante par rapport à ce qu'il aurait fallu", regrette Edmond Rolland, le président de la fédération des chasseurs en Vaucluse. Les bêtes, plus nombreuses, ont occasionné de nombreux dégâts. "Depuis le début de la saison [le 1er juillet], nous avons reçu plus de dossiers pour les dégâts de sangliers que lors de toute la saison précédente. Nous avons dépassé en quatre mois le montant totaldes dégâts que nous avons payé l'année dernière. Nous sommes à plus de 190 000 euros aujourd'hui, au lieu de 150 000 euros d'habitude." Le montant devrait encore grimper, car certains dossiers n'ont pas encore été étudiés.

Protocole sanitaire renforcé pour les rassemblements

La chasse au gros gibier reste donc autorisée, mais elle se déroule avec des conditions sanitaires strictes. Le port du masque est obligatoire, les gestes barrières doivent être respectés tout au long de la battue et les chasseurs ne doivent pas être plus de deux en voiture quand ils regagnent leur poste de chasse. Les moments de convivialité avant et après la chasse sont aussi interdits.