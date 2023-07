Les chiens de troupeaux font leur show au plateau du Bénou

On dit du chien que c'est le meilleur ami de l'Homme. Les bergers ont pu le prouver une nouvelle fois ce dimanche 16 juillet, lors du concours de chiens de troupeaux organisé pour la 4e fois au plateau du Bénou, par l'association "Un chien, un berger". 12 éleveurs ont guidé leurs fidèles compagnons lors d'une épreuve d'agilité. Les chiens devaient ramener des brebis, et leur faire franchir différents obstacles, en suivant à la lettre les ordres de leurs maîtres.

Relation particulière

Il fallait par exemple passer entre deux barrières, franchir un petit pont, ou faire rentrer les animaux dans une bétaillère. Le tout, en 20 minutes maximum. "Ce sont des obstacles qui sont représentatifs de ce qu'on fait tous les jours", explique Michèle Pellegrino, éleveuse de brebis dans le Médoc, qui a participé au concours.

Une belle façon donc de faire découvrir au public le métier de berger. Avec une relation d'extrême confiance entre l'Homme et l'animal indique l'éleveuse. "On peut communiquer avec la voix, des gestes ou en sifflant quand on est très loin, parce que le sifflet peut porter jusqu'à 4 kilomètres. Dans la nature, nos chiens sont capables d'aller chercher des brebis jusqu'à 1 kilomètre tout seul."

Véritable spectacle

De quoi laisser Didier admiratif. "C'est impressionnant de voir à quel point les chiens sont obéissants, c'est très beau à voir". Même chose du côté de Pascale, venue profiter du spectacle avec sa chienne Soume. "Le jour où j'arriverai à faire la même chose qu'eux, je n'en reviendrais pas ! Ce qui m'impressionne, ce sont les chiens qui ont un impact, mais qui font ça en douceur et de manière fluide." Résultats du concours dans la soirée.