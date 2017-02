Les chiffres franciliens du salon de l'agriculture 2017

Le 54eme salon de l'agriculture débute ce samedi Porte de Versailles à Paris. Les 13 régions françaises seront là ainsi que 22 pays étrangers, mais n'allez pas croire que la région Ile de France sera absent. Loin de là.

On aurait presque tendance à l'oublier mais l'Ile de France est une région agricole : plus de 5 000 exploitations, 12 millions de consommateurs. C'est simple, 48% de la surface de notre région est agricole, principalement du maraichage et de la culture de céréales.

Du pain, de l'huile, de la bière à retrouver sur le salon

Les 600 000 personnes qui doivent se rendre sur le salon jusqu'au 5 mars prochain pourront retrouver de nombreux produits issus de la région : le pain fabriqué directement sur place par les boulangers du Grand Paris. Sur les étals, vous retrouverez entre autres les champignons de Paris, la moutarde de Meaux, le brie de Melun, la bière du Vexin ou encore le fameux brillat-savarin.

Innovation technique

Cette année, la région Ile de France a voulu axer sur l'innovation et notamment l'utilisation des drones. C'est le cas d'un producteur de blé et de colza en Essonne. Cela lui permet d'établir un plan de fertilisation plus précis et surtout plus rentable et pourquoi pas à l'avenir, utiliser les drones pour le désherbage. Les agriculteurs franciliens sont en tout cas de plus en plus connectés, 8 sur 10 utilisent internet dans leur travail au quotidien.