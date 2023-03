Les cinq astuces d'une paysagiste de Dordogne pour jardiner sans se ruiner

Avec l'arrivée du printemps, c'est le moment idéal pour sortir les binettes et passer un peu de temps au jardin. Mais comment faire baisser la facture quand tout augmente ? Brigitte Lapouge-Déjean est jardinière en bio, autrice d'une trentaine d'ouvrages sur le jardinage et l'écologie. Elle vient de publier son nouveau livre "Jardiner pour pas un rond". Invitée de France Bleu Périgord ce vendredi matin, elle a dévoilé quelques bon plans pour jardiner sans se ruiner.

"Une dernière enquête du magazine 4 saisons montre qu'on peut dépenser jusqu'à 500 euros par personne tous les printemps pour s'équiper et jardiner" , explique Brigitte Lapouge-Déjean.

Avec l'inflation, les prix des terreaux et des graines augmentent et vont encore augmenter. Et les plants de bonne qualité coûtent de plus en plus cher.

Cinq astuces

Heureusement il existe quelques techniques pour jardiner pour moins cher. Dans son livre, Brigitte Lapouge-Déjean en donne plusieurs. Voici quelques exemples.

Privilégier les graines au plants : acheter des graines coûte beaucoup moins cher que d'acheter des plants tout faits. Un sachet coûte entre 2,50 et 4 euros, et on y trouve une centaine de graines.

Faire de la récup : pour repiquer, on peut utiliser des pots de yaourts, de petits suisses, des boîtes d'œufs... Plutôt que d'acheter du terreau, mieux vaut le faire soi-même ! Avec des feuilles, des broyats de bois, du compost. Et pour les caissettes, plutôt que les acheter en jardinerie, autant les récupérer gratuitement auprès de l'agroalimentaire.

Partager entre jardiniers : le bon plan, c'est aussi les échanges de graines et de plants entre voisins. Et pourquoi pas faire des boutures ?

Les outils : pas besoin d'acheter des tonnes d'outils, la plupart sont très polyvalents. Dans les recycleries, on trouve des outils à 1 euro, de très vieilles binettes très solides qui marchent à merveille. Pour les outils plus conséquents, même remarque qu'au-dessus : acheter entre voisins.

Economiser l'eau : ce n'est pas tellement que cela coûte cher, mais quand on sait qu'il faut beaucoup d'eau pour jardiner, autant éviter de gaspiller. On peut récupérer l'eau de pluie avec des conteneurs, des citernes, des bidons, des arrosoirs. A la maison, on peut s'équiper de bassines et récupérer l'eau de la salle de bain ou de la cuisine. Comme les eaux de lavage de la salade par exemple.