"Les clients se ruent sur tomates" : les légumes d'automne à la peine avec l'été indien

Courgettes ou tomates s'arrachent, quand butternuts et poireaux se vendent moins bien en ce moment sur les marchés. La faute à la météo explique les maraîchers autour de Nantes. Avec 30°C le week-end dernier, les consommateurs préfèrent les salades aux soupes et purées.

"On a pas envie de se faire une soupe, alors qu'on est encore en T-shirt dehors" avoue Nicolas. Jean-Pierre lui mangerait bien "de la tomate, avec de la feta et un verre de rosé". Un menu estival qui confirme la tendance observée par les maraîchers sur les marchés : "Les clients ont encore envie de légumes de ratatouille : aubergines, tomates, courgettes ou poivrons. L'envie est encore là", confie Florent, maraicher à Quilly, près de Pontchâteau.

Une production en baisse

Mais ça se complique pour répondre à la demande. Si la chaleur joue les prolongations, ce n'est pas le cas de la durée du jour. "Quand on a de la chaleur, mais que la durée du jour raccourcit, on a moins de production, détaille Jérémy, maraîcher à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu.

Jérémy, maraîcher à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu. © Radio France - François Breton

Les courges et les poireaux vont donc trouver preneurs dans les prochains jours. Jérémy ne s'inquiète pas plus que ça, surtout que ces produits se conservent bien. "Une courge, stockée dans de bonnes conditions, on peut la maintenir plusieurs semaines voire plusieurs mois."

Les poireaux resteront eux dans la terre. "Ce n'est pas grave s'ils ont une ou trois semaines de retard poursuit Jérémy. Tant qu'il a les racines dans la terre, un peu d'humidité et la tête au soleil, il ne sera que meilleur." Et les tartes et les soupes plus gouteuses.