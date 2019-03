Activité suspendue pour Les Compagnons de Maguelone victimes d'une pollution de l'étang du Prévost

Par Sébastien Garnier, France Bleu Hérault

Depuis plusieurs semaines l'association qui fait travailler des personnes handicapées ne peut plus vendre sa production d'huîtres et de moules. L'étang du Prévost sur la commune de Palavas a été déclassé en catégorie C suite à une pollution. L'activité est suspendue pour plusieurs années.