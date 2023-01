Les conchyliculteurs de l'étang de Thau portent plainte après la contamination de coquillages

Les conchyliculteurs veulent continuer le combat. Depuis l'interdiction de récolte et de commercialisation des huîtres, moules et palourdes de l'étang de Thau prise le 28 décembre par la préfecture de l'Hérault en raison d'une contamination au norovirus, les professionnels cherchent des réponses. Et pour cela, ils entament une action en justice.

ⓘ Publicité

Plainte pour atteinte à l'environnement

Une réunion a eu lieu cette semaine entre tous les acteurs (professionnels, collectivités, banques, mutuelles...). Elle a acté les dispositifs de soutien financiers dont vont pouvoir bénéficier les conchyliculteurs. Mais le Comité Régional Conchylicole de Méditerranée (CRCM) a décidé d'aller plus loin, en déposant une plainte contre Sète Agglopôle, pour atteinte à l'environnement.

De fortes pluies à l'origine de la contamination ?

Invité ce vendredi matin sur France Bleu Hérault , le préfet Hugues Moutouh a évoqué le sujet. S'il n'a pas commenté la décision des conchyliculteurs de déposer une plainte, il a indiqué que les éleveurs n'étaient "pas à l'origine du norovirus".

Selon le préfet, la contamination provient "sans doute de pluies importantes, qui ont favorisé le déversement dans le bassin d'eaux usées brutes, non correctement traitées". Pour que cela ne se reproduise pas, "il y a un travail en amont à faire" a ajouté Hugues Moutouh, un travail "engagé par Sète Agglopôle depuis un certain nombre d'années sur la modernisation d'installations pour éviter que les débordements d'eaux pluviales ne viennent favoriser l'arrivée d'eaux polluées dans le bassin".

À lire aussi Coup dur pour les ostréiculteurs : la récolte des huîtres de Thau suspendue

Concernant la levée prévue de l'interdiction le 28 janvier, le préfet a expliqué que les services de l'Etat allaient "tout faire pour (la) lever, après des analyses. On ne peut pas faire courir de risques aux consommateurs. Et cela porterait atteinte à l'image et la réputation du travail qui est fait depuis quelques années par le CRCM."