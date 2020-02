Les contrefaçons de vins des Côtes-du-Rhône stoppées par un timbre QR code : chaque bouteille sera identifiée

Laudun-l'Ardoise, France

Les premières bouteilles sont déjà équipées, ce n'est qu'un début. Une initiative encore unique en France. Le timbre en question est apposé sur le goulot lors de l'étiquetage en chaîne d’embouteillage. Il posséde quatre niveaux de sécurité afin d’être infalsifiable. La société qui l'a conçu a été choisie pour cela mais aussi parce que ce timbre pourrait aussi devenir un « passeport fiscal ».

En effet, des discussions sont en cours avec l’administration des Douanes pour faire du timbre de garantie un titre de mouvement permettant la circulation sur le territoire français des marchandises en droits d’accises acquittés en lieu et place de la Capsule Représentative de Droit ( la capsule qui recouvre le bouchon avec le profil de Marianne ), réduisant fortement les contraintes administratives pour les producteurs.

Un timbre qui fourni aussi une foule d’informations sur la provenance du vin et son environnement

Mais le timbre de garantie Côtes du Rhône va beaucoup plus loin puisqu’il permet de communiquer avec le consommateur qui a accès une fois validé ou non l’authentification de la bouteille à différentes informations. Une fiche-produit sur la nature du vin en question et ses caractéristiques, mais aussi les infos calories et ses ingrédients dans le détail qui seront obligatoires d’ici quelques mois.

Accès également au site Internet du domaine en question ou bien celui des Côtes du Rhône. Le consommateur peut même envoyer un message directement au producteur qui aura fourni au pôle numérique du Syndicat des Côtes-du-Rhône toutes les informations qu’il désire partager. Enfin les viticulteurs peuvent géolocaliser les scans des acheteurs de façon très précise partout dans le monde, ce qui leur permet de suivre physiquement les lieux où ses bouteilles sont présentes.

Le QR code propose visuellement quatre chiffres ou lettres ( ici trois visibles ) qui devront correspondre au résultat du QR code obtenu avec son smartphone un fois scanné © Radio France - JM Le Ray