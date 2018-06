Poitou-Charentes, France

Les coquelicots et les bleuets font partie de la famille des messicoles... Ce sont tout simplement des plantes qui poussent dans les moissons. Et depuis une trentaine d'années, les différentes études menées dans la région Poitou Charentes ont prouvé que sur 111 espèces, 35 étaient considérées comme disparues. La cause ? "L'agriculture intensive et l'état des sols" explique Sarah Esnault, chargée d'études naturalistes à Vienne Nature.

Un constat alarmant qui va faire l'objet d'un programme de sauvegarde mené par l'association environnementale. "Il s'agit d'un programme de sauvegarde qui consiste d'abord à répertorier les zones où les plantes méssicoles se trouvent" poursuit Sarah Esnault.

Ce programme mobilise aussi les acteurs du monde agricole, qui vont tenter d'utiliser des techniques agronomiques plus respectueuses pour ces plantes.

Essentielles à la biodiversité

Les champs de coquelicots et de bleuets donnent vraiment un atout charme à la campagne française "mais leur rôle n'est pas juste esthétique" affirme Sarah Esnault, "les plantes méssicoles sont essentielles à la biodiversité. Elles nourrissent les insectes et oiseaux, et favorisent le butinage des abeilles. Nombreuses sont les espèces animales qui dépendent de ces plantes."

Malheureusement, le champ d'action de Vienne Nature est très large et l'association est en manque de moyens humains pour recenser les plantes méssicoles dans la région. C'est pourquoi elle lance un appel à l'aide en invitant les personnes qui apercevraient des champs de coquelicots ou de bleuets à prendre des photos et les envoyer à contact@vienne-nature.fr