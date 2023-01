Les coquillages de l'étang de Thau à nouveau autorisés à la vente

Soulagement pour les conchyliculteurs de l'étang de Thau : ils vont à nouveau pouvoir commercialiser leurs produits. La récolte et la commercialisation des huîtres, des moules et des palourdes avaient été interdites temporairement par la Préfecture le 30 décembre dernier.

"Largement attendu par les professionnels"

En cause, la présence de norovirus (qui cause des gastros) dans plusieurs relevés, le plus récent datant du 22 décembre. Après un délai scientifique de 28 jours à compter de cette date, le virus n'est plus actif, ce qui correspond donc à ce jeudi 19 janvier.

"C'était quelque chose qui était largement attendu par les professionnels" sourit Fabrice Grillon-Gaborit, chargé de mission stratégie de la filière au Comité Régional de Conchyliculture de Méditerranée (CRCM). "70% d'entre eux commercialisent en circuit court, et vont donc pouvoir faire les marchés dès ce week-end."

Au moins 6,8 millions d'euros de préjudice

Cette fermeture était tombée à un très mauvais moment pour les 450 conchyliculteurs, juste avant le réveillon du Nouvel An, où ils réalisent en moyenne 13% de leur chiffre d'affaires annuel. "La perte sèche des ventes du 28 décembre au 1er janvier correspond à près de 3 millions d'euros" ajoute Fabrice Grillon-Gaborit. "Il y a eu d'autres frais complémentaires, et une perte de chiffre d'affaires sur le mois de janvier." Au total, cela représente au moins 6.8 millions d'euros de préjudice.

"C'est aussi un soulagement car c'était un moment dur à vivre en terme de déficit d'images" poursuit le chargé de mission. "Je n'euphémise pas ce qu'il s'est passé, et l'objectif premier est évidemment de fournir un coquillage sain et de bonne qualité. Mais ce qui est un peu dur à vivre, c'et qu'il y a eu 50 malades officiels liés à la consommation d'huîtres, sur environ cinq millions de consommateurs estimés pour Noël. Cela reste finalement peu, pour une médiatisation très importante."

Le CRCM se réjouit également de cette reprise de l'activité, qui va permettre au championnat méditerranéen d'écaillage d'huîtres de bien ce tenir dimanche à Sète, de 11h à 17h au Théâtre de la Mer.