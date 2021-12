Les coquilles Saint-Jacques des Glénan menacées par les poulpes

Qui ne salive pas déjà devant l'image d'une table de Noël emplie de fruits de mer ? Des huîtres, des noix de Saint-Jacques ou encore des langoustines. De quoi nous mettre l'eau à la bouche. Sauf que, si pour les huîtres aucun souci de logistique n'est à déclarer, il y a danger sur les coquilles Saint-Jacques. Depuis cet été, les poulpes prolifèrent dans les eaux bretonnes. Par exemple autour de l'archipel de Glénan au large du sud Finistère. L'animal est vorace et il se nourrit des crustacés et des fruits de mer. Et il fait des ravages dans les gisements de coquilles Saint-Jacques.

Des coquilles vides pêchées

Résultats : les poissonniers comme Stéphane Salaün sont inquiets « Ça ne s'annonce pas terrible… il n'y a pas de pêche ! Ils ont fait des essais et ils ne remontent que des coquilles vides. Il y a une quantité énorme de poulpes, ça devient inquiétant. On attend de voir ce que ça va donner dans les prochains jours. » Le poissonnier complète : « Nous on s'est mis à travailler avec la Baie de Seine, on essaye d'en trouver sur Quiberon aussi ; on se débrouille pour vendre de la coquille Saint-Jacques à nos clients. Mais on commence à penser à l'année prochaine : on est pas sûrs d'en avoir non plus », s'interroge le commerçant des Halles de Quimper.

François Caradec décharge la pêche du jour : 10 bacs remplis de poulpes. © Radio France - Louise Joyeux

Des prix qui risquent de gonfler

Alors le risque de cette pénurie c’est des prix qui gonflent. Heureusement, Claudine, 73 ans, à la solution. « Moi je les congèle ! Je les achète un peu avant Noël parce qu'elles sont moins chères et je les mets au congélateur », glisse la Quimpéroise. Une fois le jour j, il n'y a plus qu'à ! « Je les fais revenir avec du beurre clarifié et puis je les flambe avec de l'eau de vie ou du whisky !», explique la cuisinière.

Une astuce qui marche aussi pour les langoustines. « Je les mets ensuite congelées dans un faitout avec du gros sel et des algues fraiches. Des personnes qui ne sont pas Bretons ne voient pas la différence avec des fraîches !», sourit Claudine.

Désormais on a plus qu’une envie, être à la table de Noël avec Claudine !