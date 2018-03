C'est le printemps, la période de reproduction pour les amphibiens, mais aussi de tous les dangers. Pour rejoindre les points d'eau, nos grenouilles et crapauds doivent très souvent traverser les routes, un voyage souvent fatal et qui se traduit par une baisse inquiétante de leur population.

Dijon, France

Avant de se transformer en prince charmant auprès de dame grenouille ou dame crapaud, nos amphibiens doivent affronter tous les dangers. Outre les prédateurs, ils doivent aussi se méfier des voitures, car en cette période de reproduction, les amphibiens tapis dans l'humidité des bois et forêts, doivent souvent traverser des routes pour rejoindre des points d'eau.

Les crapauds, espèce protégée mais pas toujours des voitures © Maxppp - THIERRY CREUX

Les amphibiens constituent le groupe d’espèces le plus menacé en France.

Au fil des ans, les populations d'amphibiens diminuent dangereusement dans notre pays. En Bourgogne, quatre espèces sont même inscrites sur une liste rouge signifiant qu'elles sont vulnérables, voir en danger d'extinction. Et au niveau mondial, ce serait également le cas pour 3 000 espèces d'amphibiens existantes, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature.

Chez nous, plusieurs raisons expliquent ce constat alarmant. Tout d'abord, la disparition progressive de leur habitat. La route représente la deuxième cause de ce recul, soit par mortalité directe, autrement dit les écrasements, soit parce que des axes les empêchent de passer en étant, pour les crapauds et les grenouille, une barrière infranchissable. C'est ce qu'on appelle la rupture des corridors écologiques.

Il existe également une maladie mortelle pour les batraciens, ou plus exactement, un champignon, le Batrachochytrium salamandrivorans.

En Côte-d'Or et dans toute la Bourgogne, de nombreux points problématiques ont été répertoriés par l'association SOS Amphibiens et donnent lieu à une carte précise de la situation. Des carrés rouges y signalent tous les sites à surveiller et des triangles, les actions de sauvetages en cours cette année. En Côte-d'Or, ces actions sont menées entre Genay et Torcy-Pouligny près de Semur-en-Auxois et dans le Val Suzon.

Carte des actions de sauvetage de 2018 (triangles rouges) et des sites à surveiller (carrés rouges) - SOS Amphibiens Bourgogne

Comment remédier à cette importante mortalité ?

Depuis 2012, un groupe au nom de SOS Amphibiens, constitué de particuliers, de communes, départements et d'associations de protection de l'environnement se réunit régulièrement pour partager et confronter leurs connaissances et compétences afin d'organiser une stratégie globale.

SOS Amphibiens explique que plusieurs actions de sauvetage des Amphibiens sont ainsi mises en place chaque année en Bourgogne, comme des ramassages de batraciens (essentiellement en soirée), la mise en place de barrière-piège, ou encore la mise en place de déviation temporaire de la circulation. Il existe aussi des panneaux pour alerter les automobilistes, mais tous n'en tiennent pas forcément compte et ne ralentissent pas.

Des défenseurs des amphibiens en pleine action © Maxppp - Mehdi Gherdane

Par ailleurs, la société d’histoire naturelle d’Autun et le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne travaillent sur un label “refuges mares”, en fonction de la présence de certaines espèces.