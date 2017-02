Les Creusois au Salon de l'Agriculture

Le Salon International de l'Agriculture reste toujours un rendez-vous incontournable pour les éleveurs et les producteurs. L'occasion de nouer des contacts, de promouvoir ses produits et de parler de la profession. Cette année encore, plusieurs creusois font le déplacement à Paris.

La 54e édition du Salon International de l'Agriculture commence ce samedi porte de Versailles, à Paris. Les organisateurs attendent entre 620.000 et 650.000 visiteurs, qui pourront admirer 3.800 animaux issus de 344 races différentes. Plusieurs éleveurs creusois seront présents sur les concours généraux et les ventes aux enchères.

Bovins, ovins et chevaux...

Pour les éleveurs de Limousine, la sélection des quarante animaux a eu lieu à Lubersac, en Corrèze. Le concours général de la race se déroule le jeudi 2 mars à partir de 9H30 sur le grand ring, pavillon 1. Plusieurs creusois s'alignent dans différentes catégories.

- Sébastien Dumignard, Azérables, et le GAEC de la Pierre Folle, à Saint-Plantaire dans l'Indre : Joe (1ere section - mâles de plus de 19 mois et moins de 2 ans 6 mois)

- GAEC Lebourg, à Maison-Feyne : Jocker (2eme section - mâles de 2 ans 6 mois à 3 ans 6 mois)

- Pascal Goulouzelle, à Saint-Agnant-de-Versillat : Joyeux (2eme section - mâles de 2 ans 6 mois à 3 ans 6 mois)

- EARL Desassure, à Chéniers : Janita (1ere section - génisses pleines de moins de 32 mois)

- GAEC Michel et Françoise Peyrot, à Vallière : Indécise (2eme section - vaches suitées de moins de 3 ans et 6 mois)

- GAEC du Mas et EARL Desassure participent à la vente aux enchères des vaches de boucherie avec chacun un animal

En ce qui concerne la race charolaise, le concours aura lieu jeudi dans la foulée de celui des Limousines. Deux éleveurs creusois sont au rendez-vous.

- GAEC Verger à Glénic : Jakarta (section F2 - vaches suitées nées du 15 août 2013 au 14 août 2014)

- GAEC Duchier, à Nouhant : deux génisses pour la vente aux enchères des animaux de boucherie

Dominique Loulergue, plutôt habitué à présenter des bovins, sera présent cette année avec une pouliche bretonne en catégorie trait. Une jument percheronne de Saint-Chabrais participera au concours mercredi.

Et puis il y a les jeunes, les onze élèves du Lycée Agricole d'Ahun dont certains pour le Trophée des Lycées, d'autres au concours de pointage, pour sélectionner les meilleures bêtes. Quant à Dorian Pignaud et Bénédicte Poulet, ils représenteront le Limousin ce samedi à la finale nationale des Ovinpiades, pour le meilleur jeune berger de France.

Des produits creusois

Deux producteurs creusois auront leur propre stand dans le hall des produits alimentaires : la "Brasserie du plateau" qui fait la bière Mille à Croze, et les "Délices des Abeilles" qui vend tout une gamme de produits à base de miel à Gouzon.