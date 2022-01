2021, une année encourageante pour les criées de Cornouaille

L'année avait pourtant mal commencé dans les ports de Cornouaille avec une baisse de 6% du prix moyen à la criée fin avril. Une situation qui s'est inversée dès la réouverture des restaurants. "Une nette bascule" selon Christophe Hamel, le directeur des criées de Cornouaille pour la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Finistère. "On n'a pas encore les tonnages d'avant la crise sanitaire mais on a retrouvé les valeurs de 2019, on les a même dépassées puisqu'on termine l'année à + 15% de prix moyen", se félicite le spécialiste.

Effet poulpe

Un petit miracle lié selon la CCI à la large gamme de produits proposés. Sardines, thons, langoustines, mais surtout un nouveau venu inespéré : le poulpe. Les pêcheurs en ont débarqué 1.099 tonnes en 2021 contre une soixantaine à peine les années précédentes. De quoi sauver la saison.

Le directeur des ports de Cornouaille évoque également les nombreux investissements consentis malgré la crise : près de 10 millions d'euros consacrés, entre autres, à la modernisation des criées du Guilvinec et de Concarneau. "Le but c'est d'améliorer la qualité du poisson avec notamment des glaçages bac par bac de toute notre pêche, détaille Philippe le Carre, mais aussi d'améliorer l'ergonomie au travail" via la mécanisation et la robotisation des équipements. Car la filière peine à recruter. "40% de nos personnels arrivent en fin de carrière, on doit renouveler une partie de nos équipes en améliorant les conditions de travail", explique t-il.

à lire aussi Finistère sud : cinq fois plus de poulpes cette année et pourtant deux fois plus chers

Nouvelles habitudes

De nouveaux métiers, moins manuels, vont donc voir le jour. Quant aux clients, ils ont déjà adopté de nouvelles habitudes : près des trois quarts des ventes s'effectuent désormais à distance et non plus sous criée. C'est 4% de plus qu'en 2020.