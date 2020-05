Les cueillettes publiques rouvrent progressivement en Île-de-France

Depuis quelques jours, les maraîchers d’Île-de-France rouvrent progressivement leur cueillette publique. Il est donc possible d'aller chercher ses fruits et légumes soit même, avec des mesures prises pour respecter notamment les gestes barrières.

Marquage au sol et lavage de mains obligatoire

Les cueillettes du réseau "Chapeau de paille", un groupement de maraîchers, a reçu l'autorisation préfectorale de rouvrir ses parcelles. La semaine prochaine, Thibaut Cozon, maraîcher en Seine-et Marne, va rouvrir deux potagers, un à Lumigny mercredi, et un à Chanteloup-en-Brie samedi.

On avait envie de participer à l'effort pour nourrir la population locale

"On limite l'accès à la cueillette à deux personnes par foyer maximum" explique Thibaut Cozon. Il y aura aussi un lavage de mains obligatoire à l'entrée, la distanciation est aussi maintenue avec des marquages au sol. Les maraîchers sont contents de pouvoir rouvrir leurs cueillettes : "on vend de l'alimentaire, et on avait envie de participer à l'effort pour nourrir la population locale".