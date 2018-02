850 litres d'eau au mètre carré ! C'est la quantité de pluie tombée ces trois derniers mois sur Hasparren. Plus de la moitié des précipitations annuelles. Résultat, l'activité agricole est ralentie, et les semis de printemps probablement repoussés

Hasparren, France

Météo France n'a pas le monopole de l'enregistrement pluviométrique. Les capteurs installés par la Chambre d'agriculture au Pays Basque confirment et précisent ce que chacun.e sait déjà. En trois mois, du 1er novembre au 31 janvier les cumuls ont plus que doublé à St Palais et Hasparren : 540 litres au mètre carré mesurés à la station d'Amendeuix, 850 à celle d'Urcuray.

C'est au moins deux fois plus de pluie" (Julien Boyer, conseiller à la Chambre d'agriculture)

"On prend du retard sur tous les plans" (André Michel Bidart)

"Du jamais vu" estime André-Michél Bidart, agriculteur officiellement à la retraite, dans sa ferme Donamartinia à Briscous. Du coup, tout est en suspend. En Amikuze, à Domezain, Jean-François Diharce de la ferme Iruña n'est pas trop pénalisé. Son troupeau de Blondes d'Aquitaine passe habituellement l'hiver à l'abri. Pour les brebis c'est plus compliqué. Pour les cultures d'intersaison (les "couverts") c'est la catastrophe. L'éleveur amikuztar s'est essayé à la plantation de blé pour le pain Herriko, en vain.

Lurrak trenpuan, ezin landuak

Primaderako ereiteak doaika gibelatu beharko. Eta orain, uda huntako idortearen arrangura piztu da.