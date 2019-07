Les curieux se mêlent aux pros pour découvrir le mondial de la tonte 2019, un événement inédit en France

Le Dorat, France

Du 4 au 7 juillet, le mondial de tonte de moutons, c'est au Dorat, vers Bellac, pour la première fois en France. Pour l'ouverture jeudi, 6 000 visiteurs ont arpenté les stands et observer les gestes des professionnels pour déshabiller les brebis.

Avec 30 degrès, les visiteurs cherchent l'ombre. Colin s'est acheté une glace pour patienter avant la prochaine compétition, la finale de tonte féminine. Il vient des Hautes-Alpes pour découvrir ce spectacle : "C'est pas tous les jours qu'on peut voir une compétition de tonte en France. Je vais rester là les quatre jours pour voir toutes les manches et les épreuves. C'est que le début là, mais c'est prometteur !"

à lire aussi Top départ pour le Mondial de tonte de moutons ce jeudi au Dorat, en Haute-Vienne

Dans les allées, on croise surtout des professionnels qui viennent rencontrer des collègues. Hervé compte bien observer les gestes des compétiteurs pour s'en inspirer. Il est lui aussi tondeur : "Je vais voir les champions ! Comme c'est mon métier, je viens voir des techniques très efficaces." Hervé est venu accompagné, sa femme trouve que l'événement peut satisfaire toute la famille : "Il y a pleins de choses, des producteurs, des artisans, une expo et puis le concours. J'ai pas eu le temps de faire le tour, on est arrivé que ce matin."

Le mondial continue jusque dimanche. Le temps de faire le tour du site de 7 hectares.