Les dégâts limités dans le Loiret après la vague de gel, 20 à 30% de pertes

C'était une grosse source d'inquiétude pour les arboriculteurs et viticulteurs du Loiret : quels dégâts sur les productions après la vague de gel qui a frappé la France au début du mois d'avril ? Après une année 2021 catastrophique (80% de pertes par exemple sur les côteaux du Giennois), beaucoup craignaient de revivre le même épisode. Les dégâts sont finalement relativement limités dans le département. Il devrait y avoir entre 20 et 30% de pertes globalement sur les productions arboricoles selon le président de la Chambre d'agriculture.

Des dégâts limités

Trois semaines après le passage de la vague de gel, le président de la Chambre d'agriculture du Loiret, Jean-Marie Fortin, est en mesure de dresser un premier bilan : un bilan "plutôt rassurant (...) finalement les choses se passent mieux que prévu. Tous les arboriculteurs qui ont pu protéger leurs cultures par aspersion [de l'eau qui arrose les cultures, et permet de protéger les bourgeons en formant une coque de glace protectrice autour] ont finalement très peu de dégâts. Ceux qui n'ont pas pu protéger leurs cultures, pour les variétés précoces, ont des pertes de l'ordre de 50%, et pour les variétés les plus tardives des pertes de 20 à 30%. Donc c'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'année dernière".

Chez les viticulteurs, le constat est partagé. "La première tendance est plutôt encourageante. Je pense qu'on a perdu entre 5 et 10% de bourgeons mais voilà globalement c'est le bourgeons qui repartent partout, les vignes qui repartent" détaille Valérie Deneufbourg, vigneronne à Cléry-Saint-André. "On s'estime heureux" ajoute Mickael Guérot, qui possède 4 hectares de vigne à Beaulieu-sur-Loire. "C'est vrai que ça a quand même gelé assez fort, et on s'attendait à un peu plus de casse" explique le producteur.

Une "angoisse psychologique"

Certes, les pertes seront limitées, mais il n'empêche : cette vague de gel a créé beaucoup de stress et d'anxiété chez les producteurs : "Psychologiquement, c'est quand même une catastrophe pour ces gens là qui ont toujours à subir finalement l'incertitude du climat. Des gelés tardives, on sait bien que l'on risque d'en avoir de plus en plus. Il faut que chacun se rende bien compte de l'angoisse pour les arboriculteurs de vivre ces moments là, parce que ca a été quatre jours de surveillance toutes les nuits; ca a été l'angoisse pendant quinze jours pour savoir ce que le gel allait donner" détaille Jean-Marie Fortin.