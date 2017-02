Champagne Crochet : deux soeurs en quête de médaille au Salon de l'agriculture

Parmi les 6 champagnes qui seront représentés sur un stand au Salon de l'agriculture, celui d'Adeline et Marie-Laure Crochet, deux viticultrices de Mareuil-le-Port dans la Marne. Les deux soeurs participent pour la 4ème fois au Salon mais cette fois, elles sont aussi en compétition.

Le Salon de l'agriculture qui ouvre ses portes ce samedi à Paris, est une ferme géante mais aussi une cave à ciel ouvert puisque plus de 16 300 vins sont en compétition. Avec près de 400 "échantillons" de champagne dont 5 échantillons de Champagne Crochet et filles. C'est la première fois cette année que les champagnes de l'exploitation d'Adeline et Marie-Laure Crochet à Mareuil-le-Port, sont présentés en compétition. "Nous on aime nos produits, c'est nous qui les faisons... maintenant c'est bien d'avoir l'avis de professionnels", souligne Adeline. Et l'aînée des soeurs Marie-Laure de rajouter dans un sourire : "On a révisé notre leçon, on a fait nos devoirs et est-ce qu'on les a bien fait ou pas...".

On entend "il est où Monsieur Crochet? ou le capitaine... parce que c'est Crochet et filles ! -- Marie-laure Crochet

Depuis 4 ans, les deux soeurs ont un stand au Salon de l'agriculture et si ça implique un investissement financier, ça implique aussi une certaine organisation avant de partir 10 jours loin des vignes et de la maison. "Nous on est des mamans aussi donc les petits faut les caser, nos salariés faut qui'ils sachent ce qu'ils aient à faire...", souligne Marie-Laure Crochet. Et si elles sont habituées aux salons, le Salon de l'agriculture est toujours un peu spécial pour les deux soeurs car les visiteurs sont "des curieux"."On touche aussi des éleveurs qu'on connaît pas forcément, des paysans comme nous... ".

Et puis leur stand 100% féminin suscite toujours des commentaires : "Tout le temps! il est où Monsieur Crochet, ou le capitaine...mais oui c'est tout le temps et quand on leur dit que c'est de mère en fille, les gens pour eux c'est des hommes qui travaillent derrière...". Marie-Laure Crochet a repris les vignes de sa mère depuis 2001, et les deux soeurs développent ensemble l'exploitation.

"Un prix ce serait la cerise sur le gâteau"