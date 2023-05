Les deux tiers des "fermes usines" françaises sont implantées dans l'ouest selon Greenpeace

Greenpeace appelle à ne plus construire ni agrandir de "fermes usines" d'élevage concentrées dans l'ouest de la France, comme elle le montre dans une carte interactive disponible sur son site internet. L'ONG dénonce un système qui "repousse les limites du possible au détriment du bien-être animal et de la protection de la planète".

L'organisation se base sur les données du ministère de la Transition écologique pour établir cette carte interactive et recense plus de 3.000 "fermes usines" sur 145.000 élevages, les deux tiers en Bretagne et Pays-de-la-Loire, c'est-à-dire sur "9% du territoire français". Il s'agit d'élevages soumis à autorisation préfectorale et qui ont fait l'objet d'enquête publique, car susceptible de présenter un danger pour l'environnement, soit les élevages de plus de 750 truies, 40.000 volailles, 400 vaches laitières. Ce ne sont "pourtant que 3% des fermes d'élevages".

Les 3010 "fermes usines" en France produisent 198 millions de volailles, 2,7 millions de porcs, 3.650 vaches et près de 50.000 chèvres en France. Les chiffres en Bretagne : 88 millions de volailles, 1,6 millions de porcs, 401 vaches et près de 9.000 chèvres

Greenpeace dénonce notamment l'élevage de 21.000 porcs dans une exploitation du Finistère.

Les conséquences selon l'ONG : "Pollution de l’air, de l’eau, des sols, développement des algues vertes, déforestation, antibiorésistance, zoonose ou encore disparition du monde paysan."