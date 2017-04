Les eaux du Rhône vont permettre d'irriguer les cultures

Irriguer tout en préservant la ressource en eau potable, l'association des irrigants Méditerranée veut puiser dans le Rhône, elle l'a dit en assemblée générale lundi.

le Rhône va permettre d'irriguer nos cultures en sud Drôme et nord Vaucluse.

Jusqu'ici peu exploitées, les eaux du Rhône vont être dérivées pour alimenter 25.000 hectares de terres, selon le projet de territoires Haut de Provence rhôdannienne.

Il en a été question lors de l'assemblée générale de l'association des Irrigants mediterranéens à Avignon ce lundi. 74 communes seraient concernées.

Le projet, qui en est pour le moment au stade des études, est devenu indispensable au vu des dernières sécheresse, estime le président de la chambre d'agriculture de Vaucluse, André Bernard : "Cela permettra des aménagements de sécurisation incendie dans certains secteurs, et un soulagement de l'eau potable. Les collectivités ou les particuliers qui arrosent avec l'eau potable, demain, pourront l'arroser avec cette eau."

Il s'agit de prélever de l'eau dans le Rhône ou dans les carrières, avec une difficulté : Eviter le limon, car l'eau circulera dans les goutte-à-goutte.

Une telle idée n'est pas nouvelle : A la fin du XIXe siècle, l'ingénieur Aristide Dumont consacre sa vie a cette idée et élabore jusqu'en 1902 pas moins de sept projets successifs entre Avignon et Valence. Ce n'est qu'un siècle plus tard, au début des années 2000 que cette perspective revient en force par la nécessité de mieux irriguer.

Dans la région Occitanie, les eaux du Rhône vont être transportées par canalisation dans l'Hérault et l'Aude : C'est le projet Aqua domitia dont l'élaboration est lancée pour une mise en service en 2020.