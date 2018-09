Indre-et-Loire, France

Les vendanges commencent timidement en Touraine. Elles ne débuteront que la semaine prochaine pour les Vouvray, Bourgueil, Montlouis et Chinon. Cette semaine, les premiers à faire cliquer les sécateurs sont les AOC Touraine et Touraine Amboise. Exemple au Domaine de la Gabillière, le vignoble du lycée viticole d'Amboise. Les élèves de 3ème, Seconde et BTS ont commencé à vendanger les parcelles de pinot noir ce jeudi.

Le domaine de la Gabillière produit 22 hectares en appellation Touraine, Touraine Amboise et Crémant de Loire. Debout devant les vignes, le chef de culture Frédéric Fourmont donne ses consignes. Il y ajoute ce conseil de sécurité très important: attention à la lame du sécateur, çà coupe.

On ne jette pas la vendange dans le seau, ni à la tête de ses camarades! Le raisin çà se respecte. On fait aussi attention à ses doigts et à ceux de ses camarades, car on vendange face-à-face. -Frédéric Fourmont, chef de culture

Audrey et Hugo sont en seconde viticole et ils n'en sont pas à leur première vendange. Leurs parents sont viticulteurs et ils ont l'habitude de les aider.

Pour moi, c'est la première à la main parce que chez nous on fait les vendanges à la machine, sinon ce n'est pas ma première vendange -Hugo

Il y a des trucs beaucoup plus intéressants comme aller dans le chais par exemple mais couper le raisin, c'est la base, cela fait partie du métier et il faut bien le faire -Audrey

Valentin explique la technique de la coupe: "on coupe au niveau de la tige, c'est la pondicule". 20 à 25 élèves du lycée viticole d'Amboise ont donc vendangé toute la journée de jeudi une parcelle de Pinot Noir destinée aux assemblages pour le crémant. "A la fois un travail de professionnel et un exercice pédagogique" explique Didier Sorgniard, le directeur du domaine de la Gabillière.

Si le domaine de la Gabillière a souffert du manque d'eau au mois d'août, la récolte s'annonce bonne malgré tout. Les élèves du lycée viticole d'Amboise devrait commencer à vendanger le chenin la semaine prochaine