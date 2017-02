Les éleveurs creusois en route pour le Salon de l'Agriculture

Le Salon International de l'Agriculture a commencé ce samedi, porte de Versailles à Paris. Des Creusois sont déjà sur place, mais la plupart des éleveurs prennent la route ce mardi, avant le concours général agricole jeudi.

Le concours général de la race limousine a lieu ce jeudi, sur le Grand Ring du Hall 1 à partir de 9H30. Quarante animaux ont été sélectionnés à Lubersac en Corrèze. Chez les Creusois, cinq éleveurs partent avec leurs bêtes. Parmi eux, Pascal Goulouzelle et Joyeux, un taureau qui fête ses trois ans ce mardi.

Joyeux est un taureau que Pascal Goulouzelle, éleveur à Saint-Agnant-de-Versillat a mis de côté dans un élevage charentais. Personne ne voulait : "il avait un œil brûlé, il a failli se noyer dans la rivière... Après avoir fait le tour du cheptel, on est revenu devant ce même lot de vaches et j'ai à l'éleveur je suis intéressé par cet animal."

Le vilain petit canard s'est transformé en un beau taureau

Pascal Goulouzelle, qui se qualifie comme quelqu'un de "très exigeant", est emballé par Joyeux, âgé alors de trois mois. L'animal lui est livré à Argenton-sur-Creuse en même temps qu'un concours où Joyeux remporte le premier prix, pour son premier concours. Plusieurs éleveurs ont alors regretté de ne pas l'avoir repéré raconte son propriétaire, "l'important c'est que moi j'avais les yeux ouverts le jour où le l'ai réservé."

Depuis, Joyeux a toujours fini deuxième dans les concours : Cabanais, Bordeaux, Poitiers, Cournon, Lubersac…

Depuis plus d’un an, Pascal Goulouzelle prépare son taureau pour le grand rendez-vous de Paris. Le concours, jeudi, sera jugé par son modèle : Alain Pimpin, l’éleveur le plus titré de la race limousine.