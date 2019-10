Les éleveurs creusois vont faire entendre leur colère et leur détresse

Il y'aura des opérations escargot sur les grands axes comme l'A20 et la N145

Creuse, Nouvelle-Aquitaine, France

"France, veux tu encore de tes paysans ? " c'est le mot d'ordre et le cri de colère des éleveurs qui vont manifester ce mardi matin en Creuse comme partout en France.

En Creuse, La Fédération Nationale Bovine appelle les éleveurs a venir en tracteur sur Guéret.

Ils se donnent rendez vous place Bonnyaud à 11h Alors attention, ça va bouchonner sur les routes avec des opérations escargots ce matin sur les grands axes.

Dès 8h du matin, ils se donnent rendez-vous à Pontarion, Saint Vaury et Jouillat pour converger ensuite sur Guéret.

Ceux de l'est du département vont se retrouver à Jarnages. Ils emprunteront la N145 en tracteur à partir de 10h30 dans le sens Montluçon-Guéret.

Du côté de la Haute-Vienne, FDSEA et JA annoncent qu'ils bloqueront l'autoroute A20 à hauteur de Limoges vers 11h.

De plus en plus de contraintes et de plus en plus de critiques

Les éleveurs en ont marre d'être pointés du doigt pour tout et n'importe quoi.

C'est un "ras le bol des pressions environnementales incompréhensibles" dit le communiqué de la section bovine de la FDSEA, le sentiment d'être en cause en permanence dans un contexte difficile.

Accords internationaux comme le CETA ou Mercosur (qui facilitent l'importation de viande étrangère issue d’élevages intensifs) , Loi Alimentation encore inefficace aux yeux des paysans, sécheresse... "l’inertie de l’Etat et son manque d’écoute et d’attention, la situation devient intolérable et nous conduit à faire monter la pression d’un cran vis-à-vis du gouvernement." conclut le communiqué.

En Haute-Vienne la Coordination Rurale a déjà donné le ton en déversant des tonnes de déchets devant l'Agence de Paiement chargée de verser les aides promises.. souvent en retard.