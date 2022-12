Les éleveurs d'Occitanie témoignent au salon de l'agriculture régionale qui ouvre jeudi à Toulouse

Veaux, vaches, cochons,... le Salon REGAL Sud de France , salon régional de l’agriculture en Occitanie, ouvre ses portes ce jeudi au MEET de Toulouse. 165 producteurs régionaux sont attendus jusqu'à dimanche pour la 18ème édition du salon organisé par la région, après trois ans d'interruption pour cause de crise sanitaire. Les éleveurs arrivaient hier de l'Ariège, du Tarn, de l'Aude mais aussi de la Haute-Garonne, avec leurs bêtes. Parmi eux, Nicolas Lassalle, éleveur depuis 40 ans de Gasconnes des Pyrénées, race bovine, dans la montagne noire, à la limite entre le Tarn et l'Aude. Quand on lui demande pourquoi il participe, sa réponse : "c'est un moyen de faire le lien avec le public, de contrer l'agribashing ambiant."

"L'agriculture a été stigmatisée par rapport aux pesticides, à l'élevage intensif. Nous nous sommes des producteurs dans des exploitations familiales, de petites tailles, avec des cheptels jusqu'à 200 animaux. Nos bêtes transhument dans les montagnes, elles se nourrissent d'herbe sur un grand territoire."

L'adaptation au réchauffement climatique : un enjeu majeur

Des printemps et des hivers sans pluies, des canicules estivales, l'adaptation au climat est un enjeu majeur pour Nicolas Lassalle : "c'est très préoccupant. La sécheresse nous a beaucoup coûté cet été en stock fourragé avec des récoltes diminuées de 60 %. On a dû aller acheter de l'alimentation pour les bêtes parfois loin, subir la spéculation.

"Une tonne de foin se vendait il y a un an autour de 100 euros la tonne, désormais c'est autour de 200 à 240 euros la tonne"

Le bio n'a plus le vent en poupe

France Bleu Occitanie a rencontré Camille, 29 ans, qui élève elle aussi de la Gasconne des Pyrénées - un cheptel de 90 mères à la limite entre la Haute-Garonne et de l'Ariège, entre Saint-Sulpice-sur-Lèze et Castex- et cultive 250 hectares de céréales en bio, depuis 3 ans avec son frère et son père. Elle explique, comme Nicolas que le label biologique ne les fait pas vivre. "La filière viande bio est quasiment inexistante. Hormis en vente directe. Mais les supermarchés font de moins en moins de bio car il n'y a pas de demande. Dans les boucheries, qui passent désormais par des intermédiaires, c'est compliqué. Nos vaches transhument dans les montagnes quatre à cinq mois par an, c'est la meilleure des nourritures."

De jeunes lycéens de Figeac au salon

Kevin et Raphaël étudient au lycée agricole de Figeac dans le Lot, qui compte 300 élèves, de la 3ème au BTS. Ils seront présents tout au long des quatre jours du salon pour rencontrer des agriculteurs, des éleveurs. La majorité des élèves sont issus de familles d'agriculteurs et se questionnent pas mal sur le métier : "on s'est posé la question de reprendre les exploitations de nos parents. Il faut beaucoup de passion, de temps pour peu de rémunération".

"A l'école, on apprend qu'il faut moins utiliser d'engrais chimique, ne pas faire n'importe quoi avec les cultures. Il est important de développer des cultures variées, qui n'existaient pas forcément en France avant la sécheresse, on doit s'adapter. Il y a la question de la ressource en eau, de l'irrigation car la sécheresse fait monter les prix du fourrage, il faut donc mieux gérer cette ressource."

