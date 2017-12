L'espèce, protégée, qui était revenue dans les Alpes, étend de plus en plus son territoire. Sept syndicats agricoles de Bourgogne-Franche-Comté réclament aux pouvoirs publics des mesures de protection des élevages herbagers.

Crépey, Aubaine, France

Alors que les pouvoirs publics ont arrêté les grandes lignes du plan loup 2018-2023, faut-il craindre le retour du loup en Bourgogne-Franche-Comté ? Le prédateur ne se cantonne plus aux Alpes où il était réapparu en 1992, comme en témoignent les 7 brebis tuées par un loup isolé dans la Nièvre les 30 décembre 2016 et 1er janvier 2017. Dans un communiqué commun, sept syndicats agricoles de la région réclament aux pouvoirs publics de prendre les mesures qui s'imposent.

Thomas Maurice élève en label bio un petit troupeau de chèvres au hameau de Crépey. © Radio France - Jacky Page

Le retour du loup dans la région semble inexorable

Pour Thomas Maurice, éleveur de chèvres au hameau de Crépey dans les Hautes-Côtes de Beaune, et administrateur de la Confédération Paysanne en Côte-d'Or, le retour du loup est inévitable : « notre région est située sur le front de colonisation de l’espèce en pleine expansion. Le loup vient du massif alpin et on constate une multiplication de passages exploratoires de jeunes loups qui cherchent de nouveaux territoires. Donc c’est un peu la loterie dans la région. Il y a des loups qui peuvent se balader et rencontrer des troupeaux. »

Le jeune éleveur s’occupe d’un petit troupeau de 40 chèvres, et fabrique des fromages. Son élevage est bio, mais si le loup faisait irruption depuis les bois très denses des environs, il pourrait être amené à renoncer à mener ses bêtes au pâturage, et à les rentrer en permanence à la chèvrerie, ce qui pourrait remettre en cause son label bio.

Les revendications des éleveurs - .

Les éleveurs veulent être prêts quand le prédateur sera là

Thomas Maurice et ses confrères de la région attendent que les pouvoirs publics défendent les éleveurs : « On attend qu’ils anticipent le retour du loup et qu’ils nous financent les moyens de protection, parce ce que nous, nous ne pouvons pas économiquement les prendre en charge. Et on demande aussi aux pouvoirs publics de pouvoir protéger les éleveurs, avec éventuellement des interventions de prélèvements sur les loups de manière plus efficace et rapide, quand il y a des soucis d’attaques sur les troupeaux. »

Les éleveurs sont indemnisés pour les pertes. Dans la zone où le loup est présent, l'achat de patous, ces gros chiens de montagne des Pyrénées, défenseurs des troupeaux, est subventionné. C'est ce que réclament à titre préventif les éleveurs de Bourgogne-Franche-Comté, dont Thomas Maurice : « un chien de protection est efficace à l’âge de deux ans. Donc il faut vraiment anticiper. Les pouvoirs publics pour le moment préfèrent ne pas anticiper, mais plutôt indemniser en cas d’attaque. Ce qui pour nous n’est pas acceptable ».

La progression de la population de loups en France © Visactu - .

En sortie d'hiver 2016-2017, on estimait à 360 individus la population de loups en France. Le nombre de victimes dans les troupeaux a plus que doublé en cinq ans.