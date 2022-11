Grippe aviaire : des éleveurs en colère contre le retard des indemnisations déversent des pneus à Périgueux

Six tracteurs rentrent dans la rue du 26ème Régiment d'Infanterie à Périgueux. Leurs remorques sont pleines de pneus, de troncs d'arbres et de branchages. Ils se placent devant les grilles de la Direction Départementale des Territoires (DDT). Les Jeunes Agriculteurs de Dordogne ont appelé les éleveurs de volailles à se rassembler ce jeudi 3 novembre à 11 heures. Une cinquantaine de personnes se massent sur le trottoir. Après des mois de difficultés financières depuis la crise aviaire du printemps dernier, ils demandent le versement des indemnités promises par l'Etat.

"Plus bas que terre"

Tom Fayat, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs, s'inquiète : "Aujourd'hui, des producteurs n'ont plus rien pour vivre car ils ne font que de la volaille". Pour lui, c'est "inadmissible que les indemnités mettent plus de six mois à arriver". S'il se dit satisfait du montant de ces aides, le problème est que seule une petite partie leur a été accordée pour l'instant.

"On a eu un acompte, poursuit-t-il, ça a fait respirer un peu les éleveurs mais nous voulons que le solde arrive rapidement". Les autorités lui ont fait savoir qu'il sera versé d'ici mars ou avril 2023, soit un an après la violente crise aviaire. Mais Tom Fayat s'alarme : "Il faut réagir plus vite, la filière est plus bas que terre".

Cet acompte, Julien Leclerc l'a reçu il y a deux semaines. D'un montant de 10 000 euros, il ne permet pas à cet éleveur de Lanouaille de retrouver une stabilité financière. Il estime le préjudice de la crise à 60 000 euros sur son exploitation. "J'ai huit mois sans trésorerie et je dois continuer de payer mes charges. C'est juste impossible", désespère-t-il

Aucune perspective d'avenir

Pour Julien Leclerc, il est très difficile de se "projeter à long-terme". D'autant que la grippe aviaire frappe encore les élevages comme c'était le cas dans le Bergeracois le 21 octobre dernier, particulièrement tôt dans la saison hivernale_._ Il n'a donc aucune certitude de pouvoir reprendre son activité dans la volaille.

Plusieurs éleveurs présents dans la manifestation sont dans le même cas. D'autant que la plupart ont dû faire des emprunts bancaires en attendant le versement de leurs indemnités. Ils craignent d'avoir des difficultés à les rembourser, surtout si la grippe aviaire revient cet hiver. "Dans six mois, si nous n'avons toujours pas de volailles, on repart à zéro. C'est un cercle vicieux", dénonce Tom Fayat.

Il fait partie de la délégation reçue par la DDT. Pour accentuer la pression, les manifestants déversent les remorques de leur tracteur. Les pneus et branchages s'entassent devant les grilles.