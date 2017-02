Les éleveurs de Commana inquiets et en colère après la découverte de 8 vaches mortes

Une cinquantaine d'agriculteurs de Commana (Finistère) se sont rassemblés devant un élevage de la commune. C'est là que huit vaches sont mortes, certaines pour des raisons qui ne sont pas encore clairement identifiées. Ils dénoncent des cas de malnutrition et des risques d'épidémie.

Ils sont en colère et surtout ils craignent un problème sanitaire d'ampleur. Cinquante agriculteurs de Commana et des alentours se sont réunis ce samedi devant un élevage de la commune. Un élevage où huit vaches ont été retrouvées mortes, trois semaines seulement après leur arrivée. La tension était palpable ce samedi entre le gérant de l'exploitation et les autres éleveurs.

Le gérant de l'exploitant se défend de toute maltraitance à l'égard de ses vaches ; les agriculteurs ont des doutes

En haut, les éleveurs réunis devant l'élevage. En bas, l'ancien poulailler qui sert d'abri provisoire aux 70 vaches. © Radio France - Jérôme Collin

Le problème sanitaire lié à un virus est écarté selon les premières analyses

Cinq vaches seraient décédés après un transport chaotique : elles auraient eu les pattes cassées ou auraient été piétinés. Pour les trois autres, il y a encore de nombreuses zones d'ombre. Un vétérinaire a fait des analyses pour détecter d'éventuelles bactéries. Les résultats sont négatifs. Néanmoins, il faut encore attendre d'autres relevés.

Au total, 70 bêtes ont été déplacées dans un ancien poulailler. Les éleveurs n'avaient pas d'autres solutions : l'achat de terres a capoté au dernier moment et avec l'hiver, il a fallu mettre les bovins très vite à l'abri. Ce n'est donc qu'une solution d'urgence.

Une réunion mercredi à la préfecture

Pour mettre fin à la polémique, une réunion est prévue ce mercredi en préfecture du Finistère. Elle doit permettre de clarifier la situation.