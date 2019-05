Les éleveurs de l’Aveyron s’interrogent sur le « faux Roquefort »

Millau, France

Depuis un peu plus d'un mois, vous trouvez dans vos supermarchés, au rayon fromage, un « Bleu de Brebis » de la marque Société. Ça n'est pas du roquefort, ce bleu fabriqué avec du lait pasteurisé crée la polémique. Certains crient à la confusion des genres. Le député européen José Bové s'est lui-même emparé de l'affaire, en pointant du doigt "une atteinte à l'AOP roquefort". La Confédération de Roquefort réunie ce Mardi un conseil d'administration spécifique pour clarifier la situation.

Les goûts du consommateur ont-ils changé ?

Les producteurs de lait de brebis sont un peu inquiets, la boîte de ce fromage « Bleu de brebis » commercialisée par le groupe Lactalis ressemble comme deux gouttes d'eau à celle du roquefort de la même marque. Sauf que c'est du lait pasteurisé, et pas du lait cru, et que c'est un peu moins cher. Alors est-ce que ça porte atteinte à l'AOP Roquefort ? C'est justement ce que veut savoir le conseil d'administration, qui se réunit ce Mardi après-midi. Il doit demander une consultation juridique et un avis de la direction des fraudes pour estimer si c'est attaquable ou non.

Le "Bleu de Brebis de Société" reprend le packaging du Roquefort - @Roquefort Société

On s'en réfère à la législation" résume le vice-président de la confédération de Roquefort Jérôme Faradon, invité de France Bleu Occitanie.

Si Société sort ce fromage, c'est parce que le roquefort ne serait plus à la mode, les ventes de roquefort diminuent depuis les années 2000. Donc Roquefort Société voulait lancer un fromage plus doux, l'entreprise estime que c'est un produit "complémentaire". Pour la confédération, cela devient urgent, il faut remettre le roquefort au goût du jour

« La baisse de popularité du Roquefort ne date pas d'hier rappelle Jérôme Faradon. Elle n'est donc pas due au Bleu de Brebis de Société. D'ailleurs le bleu n'est pas le seul concurrent. Déjà en 2018, on réfléchissait à relancer le roquefort, parce que les ventes ne sont pas très positives, on vend moins. Le Bleu de Brebis est un fromage plus doux que le roquefort. Le roquefort a bien d'autres arguments que le bleu ! Au lieu de parler de cette histoire de Bleu de Brebis de Société, on devrait plutôt parler du roquefort. Faire en sorte qu'il soit incontournable, que les restaurateurs de la région le cuisinent. . Du 7 au 9 juin, c'est la 1ère édition de la Fête du Roquefort, à Roquefort-sur-Soulzon, en Aveyron (décor de théâtre, de marionnettes, scène musicale, lieu d’exposition de photos, d’Art, espace d’expériences, de rencontre et de partage autour l’AOP Roquefort).