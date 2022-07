Une centaine d'éleveurs bloquent un rond-point à Lourdes pour dénoncer les dégâts causés par le loup

Environ 100 agriculteurs sont ce samedi matin sur le rond-point du Pic du Jer à Lourdes. Ils ont mis en place un barrage filtrant pour ralentir la circulation. Ils dénoncent la présence du loup dans les Pyrénées.

Selon eux, l'animal cause énormément de dégâts, surtout sur leurs bêtes, avec des attaques qui se multiplient.

Une manifestation similaire avait déjà eu lieu à Hautacam le 10 juin dernier. Déjà à ce moment-là, ils voulaient interpeller les citoyens, mais aussi les autorités sur le sujet.

"Les éleveurs dorment tous les soirs en estive et qui sont obligés de garder les animaux si ils veulent les monter", décrit Mathilde Penin, la présidente des Jeunes Agriculteurs des Hautes-Pyrénées. "Le loup dans le département, on en veut pas !". Près d'un mois après leur première mobilisation, elle estime que rien n'a été fait : "Nous aujourd'hui on se bat pour installer des jeunes parce qu'un agriculteur sur deux part à la retraite et n'est pas remplacé, donc c'est le meilleur moyen pour terminer l'exploitation et l'élevage dans notre département si cela continue."