Les éleveurs de La Châtre désespèrent de voir l'abattoir du Boischaut rouvrir

Lacs, France

Hughes Piau voit son quotidien transformé depuis plus de deux mois. Il doit désormais se rendre à l'abattoir de Saint-Amand-Montrond à soixante kilomètres de sa ferme pour emmener ses bêtes à la découpe. Un trajet d'une heure en camion contre un parcours de dix minutes avant la fermeture de l'abattoir du Boischaut-Sud début novembre dernier. "On avait l'espoir que ça rouvre en février mais on va continuer à faire de la route inutilement" regrette cet éleveur.

L'abattoir du Boischaut-Sud a fermé début novembre suite à la diffusion de vidéos réalisées par des militants de L214. Ils dénoncent une maltraitance animale.

L'abattoir ne perdra pas son agrément promet le Préfet de l'Indre

Les Jeunes Agriculteurs de La Châtre, représenté par Maxime Pion gardent l'espoir d'un avenir meilleur. "Si ces aménagements permettent à l'avenir de mettre aux normes l'abattoir et d'augmenter sa production alors il faut rester confiants" explique cet éleveur de La Châtre.

Un nouveau directeur a été nommé, il vient de Corrèze, il s'est entretenu avec les éleveurs berrichons il y a une semaine pour leur expliquer les travaux en cours et les rassurer. De son côté, le préfet de l'Indre a promis que l'abattoir du Boischaut-Sud ne perdrait pas son agrément.