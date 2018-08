Valensole, France

Une cinquantaine d'éleveurs d'ovins de la région ont manifesté lundi à Valensole, près de Manosque. Réunis dans un élevage, ils ont alerté sur la présence du loup qui élargit son territoire d'année en année.

Une cinquantaine d'éleveurs se sont rassemblés sur l'exploitation victime d'attaques de loup. - Emilien Bonnet

5000 brebis ont été tuées sur l'arc alpin depuis le 1er janvier, contre 4000 sur toute l'année 2017. Cependant, ces chiffres sont ceux des animaux formellement identifiés comme victimes de loups par les services de l'Etat. Ils ne prennent pas en compte les animaux portés disparus ou victimes de stress suite à une possible attaque.

Le Vaucluse n'est pas épargné

Dans notre département, les chiffres sont beaucoup plus faibles. "il y a eu sept attaques liées au loup constatés par les services de l'Etat, pour 12 victimes", explique Emilien Bonnet, le président de la FDSEA du Vaucluse pour le secteur ovin. "C'est relativement faible au regard des 35 000 brebis résidentes dans le département et des 15 000 accueillies pour l'hiver, mais les chiffres sont là et ces prédations augmentent". Pour lui, c'est la preuve que les loups sont installés et bien implantés. "Ils commencent à s'habituer à nos méthodes de protection. Au bout de quelques années, les mesures sont de moins en moins efficaces."

Des conséquences pour tous les usagers de la montagne

Protéger les animaux est très difficile dans le Vaucluse. "Nous ne sommes pas dans une hacienda espagnole. Nous pâturons dans les forêts domaniales, près des villages... On ne peut donc pas tout clôturer" rappelle Emilien Bonnet.

Les services de l'Etat imposent aussi aux éleveurs d'avoir des chiens Patou. Mais pour qu'il soient efficaces, les autres usagers de la montagne doivent prendre en compte sa présence et adapter leurs activités. "Cela demande parfois de modifier un parcours quand on est promeneur, voire même d'éviter certaines zones où le chien seraient en situation de protection de leur troupeau. Les activités de loisir en général ou même de chasse sont aussi à éviter."