Les éleveurs de lapins de Côte-d'Or récompensés par le département

Plus de deux mois après le Salon de l'Agriculture à Paris, le département de la Côte-d'Or honore ses agriculteurs mais contrairement à la plus grande ferme de France, les éleveurs de lapins n'ont pas été oubliés.

Grande soirée de gala et de remerciements au Conseil départemental de Côte-d'Or ce jeudi 11 mai ! Le département organisait cette soirée réservée aux agriculteurs qui ont pris part au concours général agricole du 154eme Salon de l'Agriculture de Paris du 25 février au 5 mars dernier. Ils ont présenté leurs animaux, leurs produits du terroir et leurs vins. Et quelques semaines après, ce jeudi soir, ils se sont vus officiellement remettre leurs diplômes par Vincent Lavier, le président de la Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or et François Sauvadet, le président du conseil départemental. Cette année à Paris, une centaine de médailles ont été décernées à nos paysans côte-d'oriens. Les aviculteurs, pour lesquels il n'y a pas de concours au salon de l'agriculture et donc pas de médailles

Alain Creusevaut, éleveur de lapins béliers à Mont-Saint-Jean © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce sont sept aviculteurs côte-d'oriens qui présentaient leurs lapins au Salon de l'Agriculture (les Fauves de Bourgogne, les Géants Papillons Français et autres lapins béliers). Ils étaient hors concours, ce qui ne les a pas empêché d'être distingués par des plaques et des médailles. C'est le cas par exemple d'Alain Creusevaut de Mont-Saint-Jean près de Pouilly-en-Auxois. A 60 ans, cet ancien employé du bâtiment élève 80 lapins béliers.

Les nombreuses récompenses décrochées lors des concours © Radio France - Thomas Nougaillon

Dans la catégorie animaux, neuf éleveurs côte-d'oriens (sur 13 présents) ont été récompensés à Paris. Ils ont glanés 16 médailles (5 en or, 5 en argent et 6 en bronze). Dans la catégorie "produits", il y a eu 10 lauréats pour 28 médailles (12 en or, 8 en argent et 8 en bronze). Enfin dans la catégorie "vins", 32 lauréats pour 57 médailles (16 en or, 22 en argent et 19 en bronze).