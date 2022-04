Les éleveurs de volailles inquiets des répercussions de la grippe aviaire dans la Manche

Dans la Manche, aucun élevage de volailles n'est directement touché par la grippe aviaire. Mais l'épidémie a des répercussions sur toute la chaîne de production. Résultat, certains éleveurs manchois ne peuvent plus se fournir en poussins, pintadeaux ou canetons, et sont inquiets pour leur avenir.

Les éleveurs manchois ne peuvent plus s'approvisionner en poussins, canetons ou pintadeaux, à cause de la grippe aviaire qui paralyse les couvoirs.

D'ici quelques semaines, les enclos de la Ferme des Miroirs à la Glacerie pourraient bien rester vides un moment. "Notre fournisseur nous a annoncé le mois dernier qu'il n'y avait plus de pintadeaux pour l'instant", explique Nicolas Cauchard, l'un des deux exploitants. Comme lui, certains éleveurs de volailles de la Manche se retrouvent sans bêtes à élever, à cause de la grippe aviaire.

Les couvoirs de poussins, pintadeaux et canetons à l'arrêt

Les élevages de la Manche sont certes pour l'instant préservés, même si deux cas de grippe aviaire ont été détectés chez des oiseaux sauvages dans le sud du département, en février. Mais l'épidémie, qui sévit depuis novembre dernier, touche une bonne partie de l'Ouest de la France, en particulier la Vendée et les Deux-Sèvres, où sont installés de nombreux couvoirs qui fournissent en poussins, canetons et pintadeaux d'autres élevages. C'est donc toute la chaîne de production qui est impactée.

"Aujourd'hui, on a encore quelques pintades sur l'exploitation, mais une fois qu'on les aura envoyées à l'abattoir, est-ce qu'on va réussir à en récupérer d'autres et ne pas avoir de trou de production ? On n'a aucune date de reprise des commandes", s'inquiète Nicolas Cauchard. Sur les 1.300 volailles de la ferme, un tiers sont des pintades. Sans elles, le manque à gagner serait énorme pour l'entreprise, tout juste reprise en janvier.

La grippe aviaire, un coup dur de plus pour la filière

Le problème est le même avec les canards, qui représentent 70% de l'activité de l'élevage de la Fraserie, à Saint-Martin-le-Hébert. Pour sauver l'élevage, Kevin Langlois a donc trouvé une solution. "On vient de changer de couvoir et de souche de canard. On élève du Mulard et on passe au canard de Barbarie. On n'a jamais élevé ce type de canard. Ça va se faire, mais c'est vrai que c'est l'inconnu quand même. On va aller visiter les exploitations qui en élèvent et qui font du foie gras avec. On va bien y arriver", espère l'exploitant.

Ces conséquences de la grippe aviaire sont un nouveau coup dur pour la filière avicole, qui s'ajoute à la hausse des charges. "La tonne de blé a pris plus de 100 euros en l'espace de deux mois. On est passé de 300 euros en fin d'année dernière à 400 euros aujourd'hui. Quand on consomme sept tonnes d'aliments par mois, ça monte vite", constate, dépité, Nicolas Cauchard. Sans parler de la flambée des prix de l'énergie. "On n'a pas encore augmenté nos prix, mais il va falloir le faire à un moment. On n'aura pas le choix si on veut survivre."