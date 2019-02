Les éleveurs des Deux-Sèvres demandent plus de viande française dans la restauration

Une dizaine d'agriculteurs des Deux-Sèvres se sont mobilisés ce mardi midi à l'appel de la FNSEA 79 et des JA pour défendre la viande française. Ils se sont rendus dans les restaurants Buffalo Grill et Courtepaille, zone Mendès-France à Niort.

Niort, France

Plus de viande française dans la restauration collective. C'est ce que demandent les agriculteurs mobilisés ce mardi dans les Deux-Sèvres alors que la part des viandes importées est d'environ de 70% dans le secteur. Ils étaient une dizaine de la FNSEA et des JA à se rendre dans les restaurants Buffalo Grill et Courtepaille, zone Mendès France à Niort.

Ces deux chaines de restauration font partie avec le groupe Compass des trois acteurs qui n'ont pas répondu au courrier envoyé par la FNB, la fédération nationale bovine, suite aux Etats généraux de l'alimentation. Une lettre pour leur demander leur stratégie pour consommer plus de viande française.

C'est aussi une demande des consommateurs"

"D'après ce qu'ils nous disent, ils se fournissent à 55% en viande française, 45% en viande étrangère", précise Lionel Sauze, éleveur à Saint-Georges-de-Noisné et vice-président de la section viande bovine de la FNSEA 79 à la sortie d'une rencontre au Buffalo Grill. "On nous dit aussi que c'est une franchise et qu'ils ont un acheteur national qui leur impose la viande".

Pour Thierry Bernier, président de la section bovine à la FNSEA 79, avec ces chiffres le restaurant "se donne bonne conscience". L'éleveur de Luché-Thouarsais veut que la part de la viande française augmente avec des "prix rémunérateurs". "C'est aussi une demande des consommateurs", fait valoir Lionel Sauze. "Ils veulent défendre leur territoire, consommer une viande de qualité qui ne subit pas de traitements interdits chez nous", poursuit l'exploitant en citant la récente affaire de la viande avariée polonaise.