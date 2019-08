Les éleveurs des Hautes Alpes menacent de bloquer les routes du département

Gap, France

Les représentants des éleveurs des Hautes-Alpes sont sortis très déçus de la préfecture. Accompagnés par des élus, les syndicalistes ont été reçus par la préfète et le préfet référent. Ils ont une nouvelle fois réclamé la possibilité de tirer sur le loup lors de tirs de défense, dans le parc national des Écrins. "Ils nous ont clairement dit non, explique René Laurans, le président de la FDSEA des Hautes-Alpes. Alors on va leur mettre la pression maintenant. On va bloquer les routes du département. On bloque déjà la préfecture".

La menace de bloquer Gap

Depuis ce matin, 150 agriculteurs ont déjà installé des barrages filtrants sur le col de Bayard à Gap, à Chorges et Tallard. Ils se disent prêts à "bloquer la ville de Gap et les axes principaux". Des tracteurs sont déjà positionnés autour de la première ville du département.