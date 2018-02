Les éleveurs ligériens sont en route pour le Salon de l'Agriculture. Trois vaches et un taureau ont été sélectionnés pour ce rendez-vous avec l'élite. Après des années de travail, les agriculteurs rêvent d'une médaille qui reconnaîtrait l'excellence de leur élevage.

Balbigny, France

Trois éleveurs ligériens s'étaient donnés rendez-vous ce jeudi 22 février sur l'aire de co-voiturage de Balbigny. Un transporteur est venu chercher leurs bêtes pour les emmener vers le Salon de l'Agriculture de Paris. La grande messe du monde agricole se déroule cette année du samedi 24 février au dimanche 4 mars.

L'élite de l'élevage

Trois vaches et un taureau ligériens ont été sélectionnés par les juges, parmi des centaines de candidats pour chaque race. Pour Adrien Poncet, voir sa vache sous les projecteurs du Salon de l'Agriculture, c'est la consécration : "C'est une reconnaissance du travail accompli depuis une trentaine d'années même plus, que mon père avait commencé et qu'on poursuit ensemble, explique l'éleveur. C'est _une grande fierté d'arriver à emmener des vaches à ce niveau là_."

Des vaches qui aiment le show

Sa star, c'est Dolly : "Elle est contente de participer à un concours, raconte Adrien Poncet, avec de la fierté dans les yeux. Je la mettais dans un box à part, dès qu'elle voit quelqu'un qui arrive dans le bâtiment, _elle vient vers la barrière faire la belle_. C'est une vache qui aime le show, elle le sent !" Cette Montbéliarde de 8 ans pourrait ramener une médaille dans la catégorie des vaches laitières.

Les médailles représentent la récompense suprême pour un éleveur : cela officialise l'excellence de ses animaux, élites de leur race, et cela lui permet de vendre certaines bêtes pour leur génétique exceptionnelle.

Représenter l'excellence de la Loire

Pour le président de la Chambre d'agriculture de la Loire Raymond Vial, cette sélection de bovins ligériens au Salon de l'Agriculture, c'est le symbole de la réussite agricole du département : "C'est une marque d'excellence pour le département, qui a toujours favorisé l'élevage."

Au total, les exploitations agricoles de la Loire ont reçu 2,4 millions d'aides directes de la région en 2017, pour se moderniser par exemple.Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez se rendra au salon mardi prochain.