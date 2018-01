Lozère, France

« Les éleveurs de Lozère qui livrent leur lait à Lactalis ne sont pas responsables de cette crise et ne doivent pas devenir une variable d’ajustement de l’entreprise en subissant une baisse du prix de leur lait ».

Dans un communiqué la confédération paysanne de Lozère s’inquiète pour les éleveurs du département.

Muriel Pascal responsable départementale de la confédération paysanne s’explique : « Les acteurs de l’industrie agroalimentaire et de la distribution sont incapables d’assurer aux consommateurs une alimentation sûre, tracée et de qualité. Cette chaîne alimentaire sur-industrialisée, hyper segmentée et financiarisée, engendre de l’opacité aux dépens des consommateurs et des paysans. »

Les producteurs de lait aussi sont inquiets, ils ne veulent pas être les victimes collatérales du scandale Lactalis. C’est le cas de François Xavier PRADEILLES producteur de lait à la Canourgue. Chaque année il produit quatre cent mille litre de lait pour le groupe lactalis.

Nous avons eu "l'engagement qu'il n'y aura pas de répercussions sur le prix du lait aux producteurs", Emmanuel Besnier "l'a assuré", a déclaré à l'AFP la présidente de la FNSEA Christiane Lambert à la suite d'une rencontre lundi entre la FNSEA, les Jeunes Agriculteurs, et le président du géant des produits laitiers.

"Ce n'est pas un problème dans l'élevage ou la livraison de lait, c'est un accident industriel dans l'entreprise. Nous avons eu la confirmation que la responsabilité des producteurs est complètement écartée", ils n'auront donc "pas à subir les dommages collatéraux" de cette crise, a ajouté Mme Lambert.