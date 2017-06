Les éleveurs manifestent contre la recrudescence des attaques du loup

Les éleveurs manifestaient vendredi soir à Rodez pour alerter les autorités. Les attaques du loup se multiplient depuis le début de l'année.

"Nos troupeaux ne sont pas des appâts", "Hulot on ne veut pas jouer avec toi au petit chaperon rouge"... Il y a de l'ironie dans les slogans, mais les éleveurs n'ont plus le coeur à plaisanter. Ils sont venus nombreux vendredi soir manifester sous les fenêtres de la préfecture de l'Aveyron à Rodez: 180 éleveurs rassemblés pour dénoncer la recrudescence des attaques du loup.

"C'est effrayant. Les éleveurs n'osent plus laisser leurs bêtes dehors le soir"

-

"On compte trois fois plus d'attaques cette année que l'an dernier" explique Thierry Agrinier, de la FDSEA. 3 attaques cette semaine, 21 depuis janvier, 71 bêtes tuées dans le département. "C'est effrayant, les éleveurs ne laissent leurs bêtes dehors le soir, poursuit le représentant syndical. Certains gars, ça fait 4 fois qu'ils sont attaqués depuis le début de l'année. C'est plus possible. On peut pas rester comme ça".

"La détresse humaine.. quand un éleveur a été attaqué et qu'il nous appelle, on ne sait plus quoi leur dire". Copier

"Il y va de la vie de nos territoires, de la vie de nos campagnes et de la biodiversité. C'est pas le loup qui va entretenir le territoire"

-

Les éleveurs demandent à conserver le droit de tirs renforcés, c'est à dire l'autorisation de tir en cas d'attaque sur le troupeau. Cette semaine le nouveau Ministre de l'Agriculture a refusé de signer un décret en ce sens, attisant la colère de la profession. "On veut pouvoir demander au moins l'intervention de la brigade loup, qu'ils tirent au moins un animal... ça fera peur aux autres, poursuit Thierry Agrinier. De façon à ce que nos troupeaux soient tranquilles et qu'on puisse les protéger, les défendre."

"Au moins que nos troupeaux soient tranquilles, qu'on puisse les défendre, les protéger". Copier

Le loup est régulièrement signalé aussi dans l'Hérault. Cette semaine une bergère des Rives a témoigné avoir vu un loup s'en prendre à ses brebis et s'être retrouvée à une trentaine de mètres à peine de l'animal.