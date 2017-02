Les éleveurs mayennais de Normandes débarquent au Salon de l'Agriculture !

Ca y est, ils sont entrés dans le dur : une partie des éleveurs mayennais qui participent au Salon de l’Agriculture 2017 sont arrivés à Paris.

Ils vont, à leur niveau, contribuer au bon fonctionnement de la plus grande ferme éphémère de France : 600 mille visiteurs attendus et des centaines de races de vaches, de chèvres, de poules de lapins, de chiens et de cochons à découvrir… Plusieurs éleveurs mayennais sont donc arrivés au Salon de l'Agriculture vendredi soir, comme le groupe des éleveurs de vaches Normandes. Ils sont quatre cette année, comme Jean-Marie Pilorge qui est installé à Landivy depuis 2 ans et qui participe à son tout premier Salon. Il est venu avec Hellebore, une vache de 5 ans qui participera au Concours Genéral Agricole dans la catégorie des 2èmes lactations (vaches ayant déjà eu deux veaux).

Les éleveurs douchent leurs vaches à l'extérieur du Salon © Radio France - Claudia Calmel

Mais la journée des éleveurs mayennais commence bien avant l'ouverture des portes au public à 9h. Ils sont sur le pont dès 6h et demie pour emmener les vaches à la traite, les doucher et les préparer pour qu'elles soient prêtes au moment de l'arrivée des visiteurs.

Etienne Huet, un lycéen de Pré-en-Pail, est venu donner un coup de main aux éleveurs © Radio France - Claudia Calmel

Ce qui représente pas mal de travail. D'ailleurs, Jean-Marie Pilorge a les traits un peu tirés : "C'est un peu dur ce matin, on a pas beaucoup dormi : à peine trois heures ! On a un peu fait la fête hier soir... C'est aussi ça, Paris ! Mais ça ne nous empêche pas de préparer nos bêtes comme il se doit."

Le Salon de l'Agriculture, c’est Beaucoup de travail, mais beaucoup de plaisir aussi pour Kévin Coulon, éleveur de vaches Normandes à Andouillé : "Ça nous permet de rencontrer du monde, de comparer nos bêtes avec celles des autres. On fait aussi ça parce qu'on a envie de promouvoir les Normandes, c'est notre race de coeur, la race qui nous fait vivre. On y est vraiment très attachés."

La race normade est l’une des trois races bovines les plus représentées au Salon de l’Agriculture.