Trois éleveurs du Poitou-Charentes arrivent au Salon de l'Agriculture. Ils présenteront leur plus bel animal le vendredi 2 mars lors du concours général.

Paris, France

La Blonde d'Aquitaine se veut impressionnante. D'ailleurs rares sont les visiteurs qui ne le soulignent pas " impressionnant mais elle est belle" indique Evelyne. Pour Hélène "elle est élégante". Et c'est son gabarit qui intrigue particulièrement cette Parisienne : " Elle peut faire jusqu'à 1.200 kilos, c'est énorme!"

La race est originaire du Sud-Ouest et était utilisée pour le travail dans les champs à la base. Mais avec l'apparition des tracteurs, elle a fini par devenir une vache à viande. Il faut dire que l'animal compte environ 550kg de viande.

Et elle compte des spécificités. Les éleveurs s'accordent tous sur un point : la Blonde d'Aquitaine a la capacité de vêler seule :" car elles ont le corps long et fin." Des veaux eux aussi spécifiques "un peu comme des poulains" selon Daniel Carrier, membre de l'organisme de sélection de la race dans le Lot et Garonne. "Les veaux naissent avec quasiment que la peau sur les os, ils ne prennent de la viande que quelques mois après la naissance."

Un record atypique

Si l'animal pèse en moyenne 900 kilos, certains possèdent des gabarits exceptionnels y compris en carcasse. "On détient le record mondial du poids de carcasse" souligne Daniel Carrier. "On a recensé jusqu'à 900 kilogrammes de carcasses."

Le concours général se déroulera le vendredi 2 mars. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Mais l'animal s'exporte aujourd'hui et notamment vers l'Amérique du Sud. "Il se croise très bien avec le zébu" indique Daniel Carrier. Un croisement qui permet notamment d'abattre l'animal plus rapidement et de gagner de la vitesse de croissance.