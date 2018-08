L'est de la France a été plus touché que l'ouest par la sécheresse, a confirmé Stéphane Travert, le ministre de l'agriculture. Pour les éleveurs, c'est une nouvelle année compliquée, marquée par de fortes chaleurs. L'exploitation de Jean-Marie Streff en Meurthe-et-Moselle en est un exemple.

Ville-en-Vermois, France

La canicule laisse des traces bien visibles dans les pâtures de Jean-Marie Streff à Ville-en-Vermois en Meurthe-et-Moselle. La prairie est jaune, sèche. L'herbe se fait rare pour les vaches. Le maïs est médiocre, brûlé par le soleil. "On attend les prochaines pluies, les prochains orages qui pourront améliorer la situation des prairies. Les vaches souffrent énormément, elles cherchent l'ombre. Et la production laitière a baissé de 5 à 6 litres par vache", fait valoir l'agriculteur.

Pour se nourrir, les vaches entament déjà les stocks de l'hiver : du foin ou de l'enrubanné. L'agriculteur va donc acheter des pieds de maïs pour tenir jusqu'à l'année prochaine. "Cela coûtera entre 4 000 et 5 000 euros. Les trésoreries sont déjà mises à mal, on espérait des rentrées d'argent. Ce ne sera pas le cas. Cela fait quatre-cinq ans qu'on subit le changement climatique de plein fouet", souffle-t-il.

Les céréales, petit espoir

Jean-Marie Streff fait de la polyculture, à la fois de l'élevage et de la production de céréales. Ces céréales ont été récoltées avant la canicule. Mais ce n'est pas une année exceptionnelle. "Les rendements sont moyens, on espérait bien plus. On est encore déçus. Le motif d'espoir repose sur le prix des céréales. Les cours remontent, il faut que cela monte encore. Que cela puisse soulager notre trésorerie", espère-t-il. Selon l'agriculteur, cet épisode de sécheresse devrait lui coûter entre 5 000 et 10 000 euros. Mais il ne s'attend pas à recevoir une aide financière.

En revanche, la FNSEA a réclamé des aides financières et un assouplissement de la règlementation. Elle estime que les conséquences de cette moisson sont "aussi graves voire plus graves qu'en 2003". Le ministre de l'agriculture, Stéphane Travert, a consenti à des aides au transport au foin dans les régions où il manque du fourrage et le dégrèvement de la taxe sur le foncier non bâti pour les terrains touchés par la sécheresse.