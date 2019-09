Les élus de la Vigne et du Vin veulent un grenelle de la viticulture

La sénatrice de Gironde et co-présidente de l'Association Nationale des Élus de la Vigne et du Vin (ANEV) veut organiser un grenelle de la viticulture avec les pouvoirs publics afin d'apporter des solutions "immédiates" aux problématiques de la filière viticole.

Gironde, France

Entre les défis du réchauffement climatique et une réglementation toujours plus sévère, les viticulteurs doivent constamment s'adapter.

Pour trouver des solutions concrètes et en adéquation avec les enjeux économiques de la filière, Nathalie Delattre, la sénatrice de Gironde, et Philippe Huppé, député de l'Hérault, invitent à la discussion. Les deux co-présidents de l'ANEV (Association Nationale des Élus de la Vigne et du Vin) demandent donc un grenelle de la viticulture avec les pouvoirs publics.

Des viticulteurs "en détresse"

Les professionnels de la filière viticole sont de plus en plus "en détresse", selon Nathalie Delattre.

Ils doivent aujourd'hui faire face à un "durcissement des règlementations et des taxes supplémentaires". Les changements climatiques, la grêle, le gel ou encore la canicule cet été n'ont rien arrangé. "Les vignerons d'aujourd'hui n'exercent plus dans les mêmes conditions. Il faut recréer un dialogue et de la sérénité auprès des viticulteurs et des agriculteurs en général à travers ce grenelle", explique la sénatrice.

Un grenelle avec "les pouvoirs publics"

Selon Nathalie Delattre, il est primordiale de discuter autour d'une table avec tous les membres de la filière viticole, "qu'ils soient négociants en vin ou viticulteurs".

Aussi, ce grenelle doit pouvoir permettre de trouver une harmonie avec les pouvoirs publics. Des ministères mais aussi des élus locaux. "Les élus locaux doivent apporter une médiation entre les différents partis, ils ne doivent pas être source de conflit".

Ce grenelle doit permettre, pour l'ANEV, de trouver une feuille de route commune pour que la filière suive le chemin du développement durable. Mais pour cela il faut lui laisser "du temps" estime la sénatrice de Gironde.

Nathalie Delattre rappelle simplement qu'il est important que les politiques prennent en compte l'agenda des professionnels dans les discussions afin de ne pas perturber, par exemple, les récoltes qui ont lieu au mois de septembre. "C'est tous ensemble que nous devons trouver des solutions".