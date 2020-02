Les entreprises de Dordogne auraient pu créer davantage d'emplois en 2019

Dordogne, France

Le directe de la Banque de France et la Chambre économique ont dressé le bilan économique de la Dordogne en 2019, et les perspectives pour 2020. La Dordogne suit la tendance nationale de baisse du chômage, avec 820 chômeurs de moins en une année, soit une une baisse du chômage 4% en 2019. L'Institut national des statistiques relève 19 440 chômeurs sans aucune activité en Dordogne fin 2019.

On constate une amélioration de la courbe du chômage également en Dordogne" - Jean-Luc Mesure, directeur de la Banque de France

Le directeur de la Banque de France constate cette baisse du chômage en Périgord, mais pour Jean-Luc Mesure "on pourrait avoir davantage d'embauches ; il n'y a pas assez de jeunes en formation."

La Chambre économique constate également une progression du chiffre d’affaires des entreprises périgourdines de 2,5% tous secteurs d'activité confondus. Mais cette moyenne cache d'importantes disparités : le commerce de détail, et plus particulièrement le commerce non-alimentaire, est en recul. À l'inverse, les entreprises industrielles sont en progression de 2,7% en Nouvelle Aquitaine, et le chiffre d'affaires des services (comptabilité, informatique, etc.) augmente de 3,4% dans la région. Le tourisme et notamment les campings ont bien progressé en 2019.

Le chiffre d'affaire des entreprises de Dordogne a augmenté de 2,52% en 2019 - Chambre économique de la Dordogne

La pénurie de personnel est particulièrement importante dans le bâtiment - MIchel Parinet, vice-Président de la Chambre de commerce de la Dordogne

Dans le secteur agricole, l'année 2019 est contrastée, selon les filières. Le rendement des céréales a été très bon en 2019. Le cheptel de bovins à viande continue de baisser, mais le prix du lait (de vache) a progressé de 4,5% et la demande est très forte - par exemple - pour le lait de chèvre notamment en bio. A l'inverse les ventes de vins de Bergerac, et surtout de vins rouge, sont en baisse. Les prix des noix, des pommes et des fraises ont baissé.