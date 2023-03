Les entreprises de l'agroalimentaire cherchent à recruter 2 000 à 3 000 personnes en Bretagne

Comment se porte l’emploi dans l’agroalimentaire en Bretagne ? Ce mardi 14 mars s'ouvre pour trois jours à Rennes le CFIA, le salon de l'agroalimentaire au Parc des expos avec plus de 1.600 fournisseurs. Pour en parler, Jean-Bernard Guyot, le chef de projet de l'ABEA, l'Association bretonne des entreprises de l'agroalimentaire, était l'invité de France Bleu Armorique, ce lundi 13 mars.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : Il y a 3.000 postes vacants actuellement dans le secteur en Bretagne, les entreprises ont du mal à recruter en ce début d'année ?

Jean-Bernard Guyot : Oui, on estime entre 2.000 et 3.000 le nombre de postes à pourvoir en Bretagne. On l'explique par différents facteurs. On a un taux de chômage de 6% qui est très bas en Bretagne. On a beaucoup de secteurs d'activité aussi, qui sont dynamiques et qui recrutent : l'hôtellerie restauration, la santé, le service à la personne. Depuis la fin de la période Covid. Et donc, forcément, les entreprises agroalimentaires sont en concurrence avec ces autres secteurs. Et puis, en parallèle de ça, on voit aussi que l'on a une image un peu ternie de l'agroalimentaire en tant que recruteur. Il faut qu'on travaille là-dessus, qu'on fasse découvrir nos métiers et la grande diversité des emplois. Et puis les entreprises aussi, les plus de mille entreprises qui composent l'agroalimentaire en Bretagne.

Où est-ce que la main d'œuvre est manquante ? C'est plutôt dans les TPE, dans les grands groupes et pour quels types de métiers ?

Il manque des personnes dans les petites, dans les moyennes et dans les grandes entreprises. Historiquement, on avait certains secteurs d'activité qui étaient plutôt touchés par ces difficultés, notamment le secteur de la viande. Et puis certains types d'emplois aussi opérateurs de production, conducteurs de machines, techniciens de maintenance. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que tous les secteurs d'activité sont touchés. D'autres par exemple, qui peuvent avoir des conditions de travail qui semblent en tout cas de l'extérieur, peut-être plus agréables. Je pense par exemple à la boulangerie-pâtisserie industrielle, à des crêperies où on peut se projeter dans un an dans un cadre plus sympa. Mais en fait, ce que l'on voit, c'est que maintenant, ces secteurs-là ont aussi des difficultés et aussi pour d'autres métiers. C'est-à-dire que même les fonctions comme des fonctions commerciales, comme les fonctions logistiques, sont si difficiles à recruter. On estime qu'entre 60 et 70 % des recrutements sont jugés comme difficiles dans l'agroalimentaire.

Quelles sont les conséquences pour les entreprises ?

Pour certaines entreprises, ça se traduit par des projets freinés, des refus de commandes Le carnet de commandes est plutôt rempli de manière générale. Mais ce qu'on constate, c'est que ces difficultés de recrutement freinent vraiment le maintien de l'activité. Et puis son développement aussi. On a certaines entreprises qui nous confient devoir fermer leurs lignes de production par faute de main d'œuvre disponible. Et puis bien sûr, il y a de grandes difficultés aussi pour des recrutements plus longs, beaucoup d'énergie à dépenser du côté des services RH.

L'actualité en ce moment, c'est la réforme des retraites et la question de la pénibilité au travail. L'Agroalimentaire, ce sont des métiers toujours difficiles, pénibles ? Est-ce que c'est encore ça la réalité de ces métiers ?

Ça fait typiquement partie des idées reçues qu'on cherche à faire tomber. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez douze secteurs d'activité. Dans l'agroalimentaire, vous avez plus de 1.000 entreprises et peut-être autant d'ateliers différents. Donc, vous allez avoir des ateliers où vous allez travailler dans le froid, mais d'autres où il va faire plutôt bon, vous allez travailler à température ambiante Et puis maintenant, on a aussi beaucoup travaillé sur les équipements de protection individuelle pour améliorer les conditions de travail. On a travaillé sur la pénibilité des postes, sur le port de charges. Justement, il y a beaucoup d'usines qui sont en train de se digitaliser, de se robotiser pour que la technologie puisse apporter un soutien à l'humain au sein des usines. C'est vraiment un travail qui est en cours. Donc notre message à nous, c'est que si vous êtes un peu curieux, en recherche d'emploi ou si vous êtes jeune, n'hésitez pas à aller à la rencontre des entreprises de votre secteur. Parce que là, forcément, autour de chez vous, il y en a partout en Bretagne. Et allez découvrir les univers, allez découvrir les métiers. Il y a une très grande diversité de métiers. Faites-vous votre propre idée. Échanger avec des collaborateurs aussi pour voir ce qui fait leur quotidien, et pourquoi pas choisir l'agroalimentaire pour faire un métier demain.