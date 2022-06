Béarn : les épouvantails font du bruit sur le chemin Henri IV

Les détonations se répètent toutes les deux minutes et intriguent les nombreux marcheurs sur le chemin d'Henri IV entre Idron et Artigueloutan. Des canons d'effarouchement ont été installés pour effrayer les corneilles qui causent d'importants dégâts sur les semis en cette période de l'année.

En cette période de semailles, les agriculteurs rivalisent pour essayer d'effaroucher au mieux les corneilles qui se régalent dans les champs de maïs fraichement semés. Les méthodes sont plus ou moins radicales. Du classique épouvantail, au tir au fusil en passant par le cerf volant en forme de rapace, l'oiseau mort suspendu par les pattes ou encore la cage de piégeage.

Sur le Chemin Henri IV en Béarn entre Idron et Artigueloutan, les marcheurs sont intrigués par des détonations qui se répondent toutes les deux minutes. Au milieu des champs, des bouteilles de gaz reliées à un canon sont la source de ce dérangement qui semble d'ailleurs davantage gêner les marcheurs en quête de nature et de calme que les corneilles qui continuent de picorer un peu plus loin. Josiane et Jocelyne, sont des habituées de ces chemins. Elles trouvent ces détonations "très désagréables. C'est très régulier. Toutes les deux minutes, on entend ça et il y en a plusieurs," expliquent les deux marcheuses. "Qui donne les autorisations ?" se demande l'une d'elle qui souligne : "Heureusement qu'il n'y a pas d'habitations à proximité."

Pas de réglementation spécifique

Il n’existe pas de réglementation spécifique pour ces canons effaroucheurs. Cependant les agriculteurs qui les utilisent sont soumis au Code de la santé publique qui encadre les nuisances sonores. Pour éviter de gêner le voisinage, la recommandation est de placer le canon effaroucheur à au moins 250 mètres de distance des habitations, le canon dirigé dans le sens inverse des maisons. Il est par ailleurs conseillé d'espacer les détonations de 15 à 20 minutes pour éviter l'accoutumance des corbeilles. Certaines chambres d'agriculture recommandent aussi de privilégier les canons munis de dispositifs de coupure, de cellules crépusculaires ou d'horloges qui permettent de stopper les détonations la nuit.

Des populations d'oiseaux trop denses

Un autre moyen d'effarouchement moins sonore © Radio France - Yannick DAMONT

Franck Laborde de la FDSEA 64 explique que ces méthodes d'effarouchement sont devenues indispensables pour préserver les semis. "Certaines populations d'oiseaux sont devenues trop importantes. On est obligé aussi de faire des prélèvements en collaboration avec les chasseurs pour réguler ces populations. Je comprends que les riverains puissent être dérangés. Il faut que les désagréments soient le plus limités possible, mais il faut aussi que chacun comprenne que c'est pour nourrir les gens, pour remplir les assiettes de nos concitoyens."