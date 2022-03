Les étals des poissonneries subissent eux aussi la hausse des prix des carburants

Trente-et-un euros le kilo de dos d'Aiglefin contre vingt-cinq habituellement. Les yeux de lynx de Manon ont tout de suite vu la différence dans les halles de Limoges.

Hausse des prix du carburant, mobilisation des marins pêcheurs et loi de l'offre et de la demande. Les facteurs sont multiples et s'enchainent mais pour l'instant les dégâts restent mesurés.

Face aux clients, les professionnels tentent de s'adapter au mieux : "avec des produits qu'on ne faisait peut-être pas auparavant : du lieu noir, des filets de maquereaux pour contenter tous les porte monnaie" indique Xavier, poissonnier chez Ribet-Beyrand.

la clientèle reste présente

Face à lui, la clientèle ne baisse pas : "Ils changent leur fusil d'épaule ou ils prennent moins en quantité, mais ils ne se privent pas" affirme-t-il. Un avis vérifié quelques minutes plus-tard auprès de Marie-Pierre. Cette trentenaire est une habituée des halles de Limoges et pour elle, hors de question de dire au revoir au poisson : "le budget nourriture c'est à peu près la seule chose qu'on peut s'autoriser en ces temps de crise sanitaire et avec le contexte actuel." détaille-t-elle en regardant l'étal de la poissonnerie : "Je vois des coquilles Saint-Jacques là, je pense que je vais me faire plaisir. En petite quantité, mais je vais me faire plaisir."

"On vit un peu au jour le jour" résume tout de même Xavier "les prix varient tellement en 48h qu'on ne sait plus trop sur quel pied danser". Quelques stands plus loin, Jean-Roger Faucher, 3e génération de poissonnier l'assure, les prix vont baisser de nouveau dès cette semaine. Plus de bateaux ont pris la mer ces derniers jours, faisant passer le système d'offre et de demande en faveur des acheteurs.