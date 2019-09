"Les étangs baissent à vue d’œil" : l'inquiétude des pisciculteurs face à la sécheresse dans l'Indre

Mézières-en-Brenne, France

Sur l'exploitation d'Alexis Boely, le constat est effrayant. Sur les 15 bassins piscicoles, 12 sont vides. Et sur deux étangs, un est également à sec. "C'est catastrophique. On va avoir une pénurie de poissons cette année mais sans doute les deux années suivantes", explique le professionnel. Lui ne cache pas son inquiétude et demande à l'État des aides, par exemple des exonérations de charges. "On voit les étangs qui baissent de jour en jour à vue d’œil, qui reculent et là c'est impressionnant", ajoute Alexis Boely.

Dans cet étang de 3 hectares, il ne reste quasiment plus d'eau © Radio France - Jérôme Collin

L'hypothèse du chômage technique pour les salariés

Les dernières pluies significatives remontent à il y a un an environ dans le secteur de Mézières-en-Brenne. "En vingt ans, je n'ai jamais vu ça. Les anciens ont vu des années très sèches. Mais là, non seulement, on a un été très sec mais en plus on n'a pas eu d'eau cet hiver", témoigne le pisciculteur. Les deux épisodes de canicule fin juin et fin juillet ont fait beaucoup de mal. "Il y a eu une mortalité sur les carnassiers, surtout les brochets. Et puis après, il y a aussi eu pas mal de mortalité sur les carpes", s'inquiète Alexis Boely.

On espère faire 50 % du tonnage mais ce n'est même pas sûr"

Le pisciculteur embauche deux personnes, dont son fils. "Ce n'est pas rassurant. Le début d'année est plutôt mauvais. S'il n'y a pas d'eau et s'il n'y a pas de pêche, il n'y aura pas de livraisons. Soit un des salariés va sauter, soit les deux, soit il y aura une fermeture de la boîte... On ne sait pas du tout", explique Adrien Boely. Le gérant pourrait avoir recours au chômage technique.